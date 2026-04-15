Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali započeće u četvrtak, 16. aprila 2026. godine, radnu posetu Vašingtonu, gde će učestvovati na Prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svetske banke.

Prolećno zasedanje MMF-a i Grupacije Svetske banke počelo je u ponedeljak, 13. aprila i trajaće do subote, 18. aprila.

Na skupu u Vašingtonu sastaju se guverneri centralnih banaka, ministri finansija i razvoja, predstavnici privatnog sektora, civilnog društva i akademske zajednice, kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog značaja.

Tokom boravka u Vašingtonu, ministar finansija Siniša Mali sastaće se sa zamenikom generalnog direktora MMF-a Bo Lijem, direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom, kao i sa potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani.

Ministar će imati sastanke sa predstavnicima tri međunarodne rejting agencije „Moody's“, „Standard and Poor's“ i „Fitch Ratings“, kao i sa više investitora kojima će predstaviti potencijale Srbije za dalja ulaganja. Takođe, ministar će prisustvovati sastanku Konstituence.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije će se, tokom boravka u Vašingtonu, obratiti i na prijemu, koji će biti održan u Rezidenciji Republike Srbije, a koji će biti posvećen promociji Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027, čiji će Srbija biti domaćin.