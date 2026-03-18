Porodična priča koja traje više od tri decenije je danas izuzetno važan deo privrede Smederevske Palanke, ali i cele Srbije, napisao je prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

- Zato posetu ovom mestu započinjem posetom firmi „Optimum“ koja danas zapošljava više od 150 ljudi, što znači da toliko porodica živi od rada u ovoj firmi osnovanoj 1992. godine - napisao je on i dodao:

- Biznis proizvodnje školskog i kancelarijskog materijala i pribora lep je primer uspeha, porodičnog i šireg, društvenog, od kog i zajednica ima dobrobiti. Dočekao nas je vlasnik Mikica Gojković koji je sa svojim ćerkama Marijom i Milicom stvorio firmu u maloj sredini koja danas dostiže promet od 6,7 miliona evra, od čega je izvoz oko 2 miliona evra, a proizvodi se plasiraju na tržišta 17 evropskih zemalja - naglasio je minista i istakao:

- Svaka čast na preduzetničkom duhu, na trudu, radu i umešnosti da stvorite i održite ovako uspešnu firmu koja u svom fokusu ima - porodicu, napisao je ministar Siniša Mali na svom profilu na društvenim mrežama.