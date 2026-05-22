Mađarska naftna kompanija MOL Group saopštila je danas da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u kompaniji Naftna Industrija Srbije do 6. juna 2026. godine.

Kompanija je to saopštenje objavila na tamošnjoj berzi, navodeći da se pregovori nalaze u završnoj fazi, ali da je potrebno usaglasiti još nekoliko ključnih uslova.

Predsednik i izvršni direktor MOL grupe Zsolt Hernadi izjavio je da su tokom prethodnih meseci vođeni intenzivni razgovori sa svim ključnim akterima uključenim u potencijalnu transakciju.

Završna faza pregovora

Tokom prethodnih meseci vodili smo intenzivne pregovore sa svim ključnim učesnicima u vezi sa transakcijom oko NIS-a i ostvarili značajan napredak. Ušli smo u završnu fazu ovih veoma kompleksnih pregovora. Optimisti smo, ali određeni uslovi i dalje moraju biti finalizovani u narednim nedeljama - rekao je Hernadi.

Dodao je da MOL i dalje veruje da bi eventualna transakcija bila korisna za sve uključene strane, kao i da bi doprinela dugoročnoj sigurnosti snabdevanja energentima u regionu, a posebno u Srbiji.

OFAC produžava pregovore usred geopolitičkog pritiska

Produženje licence dolazi u trenutku pojačanog međunarodnog pritiska i složenih pregovora oko buduće vlasničke strukture NIS-a, kompanije koja ima ključnu ulogu na domaćem tržištu nafte i derivata.

MOL je ranije već vodio razgovore sa državom Srbijom i drugim partnerima o mogućem modelu preuzimanja većinskog udela, dok je američki OFAC odobravao privremene licence koje omogućavaju nastavak pregovora uprkos sankcionom okviru povezanom sa ruskim kapitalom u NIS-u.

Prema ranijim informacijama, potencijalna transakcija smatra se jednom od strateški najvažnijih za MOL u regionu Centralne i Jugoistočne Evrope.