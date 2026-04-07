Jedna od najvećih speleoloških atrakcija u regionu, Stopića pećina na Zlatiboru u narednom periodu radiće u produženom terminu i biće otvorena za posete od 9 časova i 30 minuta pa sve do 18 časova.

Ulaznice će koštati 400 dinara za odrasle, 250 dinara za decu od sedam do 14 godina, dok je za decu mlađu od sedam godina ulaz besplatan.

- Osim bigrenih kada, pećinskog vodopada i impozantnog ulaza, posetioci mogu uživati u raznovrsnim prirodnim lepotama koje pećina nudi. Tu su i prelepi stalaktiti i stalagmiti, formacije koje fasciniraju svakog posetioca. Unutrašnji prostor pećine je bogat i raznolik, a osvetljenje koje je postavljeno duž staza stvara neverovatnu atmosferu - kazali su za RINU u TO Zlatibor.

Pored same pećine, turisti mogu istraživati i okolinu, koja je pogodna za planinarenje i šetnje prirodom, kao i uživanje u tradicionalnoj zlatiborskoj kuhinji u obližnjim restoranima.

Stopića pećina se nalazi na 19 km od centra Zlatibora, i njena jedinstvena lepota i bogatstvo podzemnog sveta čine je nezaobilaznom destinacijom za sve ljubitelje prirode i turizma.

Biznis Kurir/RINA

