EXPO 2027 menja Beograd: Gradimo infrastrukturu za narednih 50 godina
Zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović prisustvovala je danas konferenciji „Adaptacija na klimatske promene – Igraj za vodu”, koja je održana u Expo Playground-u, i obratila se na panel diskusiji kako EXPO 2027 pokreće novu infrastrukturu i klimatsku otpornost Srbije.
Prema njenim rečima, EXPO 2027 donosi Srbiji i Beogradu novu infrastrukturu, veću otpornost i viši kvalitet života.
– Pre svega, Beograd ne gradi samo prostor za jedan događaj koji traje 90 dana. U Surčinu nastaje potpuno nov urbani centar na oko 167 hektara, sa izložbenim kompleksom, novim sajmom, pratećim komercijalnim sadržajima i smeštajnim kapacitetima. Takođe, grad dobija snažan infrastrukturni zamajac, nove saobraćajnice i bolju povezanost sa aerodromom, obilaznicom i ključnim delovima grada, razvoj železničke veze ka Surčinu i Nacionalnom stadionu, kao i unapređenje komunalne i urbane infrastrukture – istakla je Vesna Vidović.
Ona je dodala da se razvija multifunkcionalni prostor koji ostaje građanima, kao što su Nacionalni stadion, novi sajamski i kongresni kapaciteti, prostori za koncerte, događaje i velike međunarodne manifestacije.
– EXPO donosi i dugoročni ekonomski efekat, nova radna mesta, dolazak investicija, kao i jačanje domaće privrede i uslužnog sektora. Možda najvažnije, Beograd dobija novu poziciju na mapi sveta. Postaje grad koji ume da organizuje velike globalne događaje, pouzdan partner i regionalni centar razvoja. Zato, kada govorimo o izložbi EXPO 2027, ne govorimo samo o objektima i rokovima, već govorimo o gradu koji menja svoj ritam, postaje moderniji, povezaniji i funkcionalniji. Govorimo o Beogradu koji ne prati promene, već ih predvodi – rekla je zamenica gradonačelnika.
Kako je istakla, za razliku od mnogih ranijih izložbi u svetu, beogradski EXPO je od početka planiran tako da svaki objekat već ima unapred definisanu namenu nakon 2027. godine.
– Izložbeni paviljoni ne nestaju već postaju novi sajamski i kongresni centar. To znači da Beograd prvi put dobija prostor za velike međunarodne događaje, sajmove, koncerte i konferencije tokom cele godine. Deo kompleksa se pretvara u muzejsku i kulturnu četvrt, a stambeni deo ostaje kao naselje. Infrastruktura je trajna vrednost, putevi, železnica, povezanost sa aerodromom, to su investicije koje koristimo decenijama, bez obzira na EXPO. I na kraju, ceo prostor je planiran kao multifunkcionalan. I ako treba u jednoj rečenici da kažem, ne gradimo za 90 dana, koliko će trajati EXPO, već gradimo za narednih 50 godina.
Gradski menadžer Miroslav Čučković, obraćajući se prisutnima, istakao je važnost direktne zaštite Save i Dunava kroz izgradnju fabrika za preradu otpadnih voda u Obrenovcu, Krnjači i Velikom Selu, koje će učiniti naše reke potpuno čistim.
– Izgradnja metroa i tunelske veze od Dunava do Save kod Ekonomskog fakulteta, kao i stotine kilometara gasovoda i toplifikacije širom Beograda smanjiće efekat staklene bašte i direktno uticati na smanjenje negativnih efekata klimatskih promena na teritoriji Beograda – naglasio je Čučković.
Na panelu su, između ostalih, učestvovali sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Grada Beograda Darko Glavaš, ministarka za zaštitu životne sredine Sara Pavkov i direktor JKP-a „Zelenilo – Beograd” Dušan Tojagić.
