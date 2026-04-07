Izgradnja autobuske stanice Jug u Beogradu privodi se kraju. Trenutno na ovom mestu, u blizini saobraćajne petlje Autokomanda, majstori završavaju radove pred dolazak i odlazak prvih putnika. Stajalište je projektovano da olakša dolazak i odlazak putnicima južno od Beograda, a koji koriste međugradski autobuski prevoz.

Radnici su završili asfaltiranje puta i perona, iscrtana je horizontalna saobraćajna signalizacija, a završena je i zgrada u kojoj će putnici kupovati karte. Oni su se juče bavili "dekorisanjem", tačnije na ogradi su postavljali zelenu veštačku travu.

Postavljene su i informativne table za autobuse koji prevoze građane od Beograda do obodnih delova Beograda poput Mladenovca i Sopota. One su elektronski naštelovane, a juče su pokazivale da autobus 493 stiže za jednu stanicu, iako on još ovde ne prolazi. Takođe, od novog stajališta biće uspostavljene i posebne linije do centra grada, ali za sada nije precizirano koje će biti. U planu je parking za privatna vozila, kao i prostor za parkiranje autobusa.

Naime, asfaltiran je i sam prilaz do stanice "Jug". Iz pravca Novog Beograda ka Nišu svi koji žele da ubuduće posete ovu stanicu treba da se na moto-putu isključe prateći oznaku na skretanju "Autokomanda",

Na konferenciji za medije, održanoj u februaru, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će prva faza radova na stanici "Jug" biti završena krajem marta, a da će ovo stajalište biti na raspolaganju građanima početkom aprila.

- Što se tiče stanice "Jug", mislimo da je realno da do kraja marta završimo prvu fazu da bi ona počela da živi, da bi ljudi mogli sa nje da kreću. BAS je odradio svoj deo poslova, mi smo još neke saobraćajnice okolo krenuli da sređujemo, izlazak na Autokomandu i izlazak na auto-put, koji ćemo dodatno napraviti. Mislimo da će to da rastereti prelazak preko Gazele, jer mnogi ljudi koji idu u južnu Srbiju neće morati da prelaze Gazelu, da idu na glavnu autobusku stanicu, već tu će imati ogroman parking gde mogu da parkiraju kola - rekao je tada Aleksandar Šapić.

Produžetak i za Tabanovačku Radovi na redovnom održavanju Tabanovačke ulice, od Triše Kaclerovića do same kružne raskrsnice, produženi su do 9. aprila. Prema planu, ulica će biti rekonstruisana u dužini od 600 metara. Sanacija kolovoza i trotoara trebalo je da bude završena do 31. marta, ali zbog lošeg vremena i nemogućnosti majstora da izađu na teren, rok za završetak je produžen.

Autobuska stanica "Jug" na Autokomandi trebalo je da bude otvorena otprilike kada i centralna autobuska stanica na Novom Beogradu, u septembru 2024. godine. Iako je prvobitni plan bio da se stajalište završi do kraja 2024. godine, kompleksnost projekta i dodatni planovi za pasarele i park&ride sistem pomerili su završetak na proleće ove godine.

Cilj je bio da se smanji broj velikih autobusa koji ulaze u uže gradsko jezgro. Stanica je planirana kao "protočni terminal" gde putnici mogu brzo da presednu na linije gradskog prevoza koje ih voze ka centru. Decenijama su autobusi nepropisno i opasno stajali na samom uključenju na autoput kod Autokomande, kod "Franša", kako bi putnici izašli bliže centru. Od momenta kada je glavna autobuska stanica premeštena u Blok 42, međugradskim autobusima koji dolaze sa juga zabranjen je prelazak preko mosta Gazela. Bez stanice "Jug", putnici zvanično moraju da idu do Novog Beograda, mada je ipak korišćeno i ovo stajalište bez potrebnih dozvola.