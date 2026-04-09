Kompanija Srbija Ziđin majning ostvarila je u 2025. godini poslovne prihode od 213,8 milijardi dinara, što je za 18 odsto više u odnosu na 2024. godinu.

Od toga je 210,9 milijardi dinara ostvareno prodajom koncentrata bakra i zlata povezanim licima u inostranstvu, objavila je kompanija. Ukupni prihodi dostigli su 224 milijarde dinara, što predstavlja rast veći od 22 odsto u odnosu na 2024. godinu, kada su iznosili 180,9 milijardi dinara.

Srbija Ziđin majning navodi u saopštenju da je na rast ukupnih prihoda uticala i promena vrednosti američkog dolara, odnosno da su se povećali finansijski prihodi proistekli iz efekta kursnih razlika.

Sa rastom prihoda povećani su i poslovni rashodi, koji su 2025. iznosili 65,5 milijardi dinara i bili su za 9,9 odsto veći u odnosu na poslovne rashode koje je kompanija ostvarila u 2024. godini, a koji su iznosili 59,6 milijardi dinara. Kao rezultat ukupnih poslovnih kretanja, neto dobit kompanije u 2025. godini iznosila je 133,2 milijarde dinara, što predstavlja rast od 24 odsto u odnosu na 2024. godinu, kada je dobit iznosila 107,6 milijardi dinara.

U skladu sa zakonima i važećim propisima Republike Srbije kompanija je u skladu sa propisanim rokovima izmirila obaveze koje se tiču uplate obavezne naknade za eksploataciju mineralnih rudnih resursa i rezervi u iznosu od 10,64 milijardi dinara.

Kompanija Srbija Ziđin majning posluje u Srbiji od 2019. godine kao deo Ziđin Majning Grupe i u okviru svog poslovanja upravlja nalazištem bakra i zlata Čukaru Peki gde je proizvodnja započeta 2021. godine.