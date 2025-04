Na Palilujskoj pijaci moćićete da nađete ne samo već unapred ukrašena jaja, već i uskršnju dekoraciju koja će učiniti vaš prostor magičnim uoči praznika. Na ovoj tezgi mogu se naći obojena jaja različitim tehnikama, od dekupaž tehnike do apstraktnog dizajna i onih sa metalik sjajem.

Njihova cena je 200 dinara po komadu , a ukoliko želite sami da dekorišete jaja, cena jaja na Palilujskoj pijaci iznosi od 18 do 25 dinara , dok je kesica boja 20 dinara.

Za one koji više vole jednostavni dizajn i tradicionalno obojena jaja u lukovini , takve možete pronaći na pijaci na Zelenom Vencu. Baka je preko 400 komada sama pripremila i na oduševljenje, što turista tako i meštana, prelepo prezentovala na tezgi.

Za one koji ipak žele više kreativne slobode, cena boja je od 10 do 30 dinara po kesici u zavisnosti od proizvođača, dok cene jaja variraju od 17 do 30 dinara.