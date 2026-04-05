Slušaj vest

Zabrinjavajući podaci o riziku od siromaštva u Hrvatskoj sve se više potvrđuju i u praksi — gotovo svaka peta osoba jedva sastavlja kraj s krajem, dok rast cena dodatno pogoršava situaciju.

Hrvatska ima najveću inflaciju u evrozoni, a mnogi preživljavaju zahvaljujući socijalnim samoposlugama i narodnim kuhinjama. Najteže je onima koji već godinama zavise od pomoći, ali i onima koji su se tek nedavno našli na ivici egzistencije.

Podela paketa pomoći

Dok jedni ovih dana pune kolica u tržnim centrima, drugi strpljivo čekaju svoj red u Caritasovoj socijalnoj samoposluzi u Zadru. Ona radi jednom nedeljno, a paket koji korisnici dobiju namenjen je četvoročlanoj porodici za period od mesec dana.

"I šta bi bilo da ove socijalne samoposluge nema? Ništa. Kolaps“, kaže korisnik Ratko Vrkić, koji po pomoć dolazi već pet godina, piše HRT.

Vrkić, ratni veteran narušenog zdravlja i otac deteta sa invaliditetom, danas živi sa veoma skromnim primanjima.

"Radio sam kao konobar i na građevini“, priseća se, dodajući da trenutno prima oko 170 evra mesečno uz inkluzivni dodatak. "To nije dovoljno za osnovne životne potrebe.“

Broj korisnika raste

Slična situacija je i u Caritasovoj narodnoj kuhinji, gde se svakodnevno pripremaju obroci za veliki broj korisnika, a zbog praznika obroci se dele unapred.

"Samih korisnika koji dolaze po obrok ima oko 150 dnevno“, kaže pomoćna kuvarica Violeta Komar. Pored toga, za još osamdesetak osoba hrana se dostavlja na kućne adrese. Reč je, kako ističu u Caritasu, o najranjivijim društvenim grupama.

"To su socijalno ugroženi, ljudi sa malim penzijama, oni koji su ostali bez posla ili plaćaju podstanarstvo“, objašnjavaju.

U Caritasu upozoravaju da broj korisnika kontinuirano raste, dok se zalihe hrane brzo troše, naročito nakon prazničnog perioda. "Siromaštvo se može dogoditi bilo kome, zato nemojte suditi“, poručuje voditeljka Caritasove narodne kuhinje i socijalne samoposluge Zadarske nadbiskupije Magdalena Urić.

Kao pozitivan pomak ističe se uključivanje Caritasa u Fond evropske pomoći najugroženijima, što bi trebalo da obezbedi dodatne pakete pomoći. Ipak, uprkos tome, potrebe su sve veće, a broj građana koji zavise od ovakvih oblika pomoći i dalje raste.