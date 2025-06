isplati im se GODIŠNJA ZARADA 145.000 €, A POSAO IDEALAN! Evo koji radnici zgrću ozbiljne pare i šta oni tačno rade

Foto: Shutterstock

Analiza oglasa za posao na platformi Indeed od maja 2024. do aprila 2025. godine pokazuje da najviše zarađuju IT stručnjaci, ali i neke nove struke.