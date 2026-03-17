Novom uredbom Evropske unije o ambalaži (PPWR) uspostavljaju se stroga pravila. Naime, ambalaža mora biti lakša za recikliranje, a suvišni prazni prostor mora nestati. To pogađa i poznate austrijske brendove. Među tim brendovima je Manner, proizvođač slatkiša, najpoznatiji po napolitankama s lešnikom.

Ružičasta folija ambalaže tih napolitanki ili prepoznatljivo crveno-žuto pakovanje Knabbernossija, austrijskog brenda suvih kobasica, decenijama su ostali nepromenjeni. Upravo bi ti klasici mogli postati žrtve novih ekoloških propisa.

Unija želi drastično smanjiti količinu ambalažnog otpada i propisati da se do 2030. godine sva ambalaža na tržištu mora moći reciklirati. Kod napolitanki Manner problem predstavlja specifična aluminijumska folija, koja ima više slojeva. Takvi kompozitni materijali su izuzetno teški za recikliranje jer se slojevi ne mogu lako odvojiti jedan od drugog.

Napolitanke drastično poskupele za tri godine Foto: Kurir/S. Č.

Iz kompanije uveravaju da godinama rade na alternativama, ali da ambalažom moraju prvenstveno štititi proizvod i garantovati njegovu hrskavost. Knabbernossi se suočava s drugim izazovom - propisom o zabrani nepotrebnog praznog prostora.

Novim pravilima se nalaže da udeo praznog prostora u pakovanju ne sme prelaziti 40 procenata. Cilj je sprečiti tzv. "varku pakovanja“, koja vizuelno sugeriše veću količinu sadržaja nego što on zaista jeste, ali i smanjiti transportni volumen.

Za Knabbernossi to znači da bi njihova karakteristična uspravna pakovanja, s dosta vazduha oko kobasica, mogla postati stvar prošlosti. Stručnjaci za marketing smatraju da bi se ovim promenama mogla oslabiti prepoznatljivost brendova. Ipak, proizvođači nemaju mnogo izbora jer će kazne za nepoštovanje novih ekoloških standarda biti visoke, a pritisak potrošača koji traže održiva rešenja sve veći. Naredne godine pokazaće hoće li ovi austrijski klasici uspeti da zadrže svoj vizuelni identitet u novom, "zelenijem“ ruhu, piše austrijski list Standard.