Slušaj vest

Cene u Hrvatskoj u poslednjih nekoliko godina postale su tema koja jednako zaokuplja mlade i stare, bogate i siromašne, stanovnike Zagreba, Splita ili malih mesta u unutrašnjosti. Ono što se nekada činilo kao usputna kupovina – paketić keksa, čokolada ili hleb – danas je luksuz koji sve češće tera građane da upoređuju akcije, čekaju popuste i kupuju manje.

Sve poskupelo

Poskupljenja nisu zaobišla ni automobile, stanove, režije, pa ni osnovne potrepštine, a posebno su došla do izražaja nakon uvođenja evra, kada su mnogi građani imali utisak da su cene “prešle granicu” brže nego što su to pokazivali zvanični podaci.

Od jutarnje kafe i sendviča, preko računa za struju i gas, pa sve do cena kvadrata u velikim gradovima, sve je otišlo naviše u ritmu koji je nadmašio i optimistička i pesimistička predviđanja.

Ogromna razlika

Ono što je pre desetak godina bilo normalno – kupiti stan bez kredita u trajanju pola života, kupiti automobil koji ne prelazi iznos godišnje plate ili napuniti korpu u prodavnici bez dvostrukog proveravanja – danas zvuči kao daleka prošlost.

Građani sve češće ističu da ne pamte kada su cene poslednji put pale, već samo kako se iz meseca u mesec povećavaju, a u razgovorima je postala uobičajena fraza: “Sve je poskupelo”. I zaista, od keksa do nekretnina – sve što se plaća u Hrvatskoj već odavno je preskupo za prosečan džep.

Svakodnevno na društvenim mrežama čitamo i slušamo o raznim poskupljenjima, a pre nekoliko meseci glavna tema bile su popularne Napolitanke, keksi koje obožava mnogo Hrvata. Sada je jedan korisnik na TikToku uporedio cenu ovog popularnog keksa 2022. i 2025. godine, a razlika je – bizarna.

Skupocene napolitanke

Naime, kako se vidi u videu, 500 grama čokoladnih napolitanki koštalo je 21,99 kuna, odnosno 2,92 evra, dok se cena istog pakovanja danas prodaje za neverovatnih 9,05 evra! U komentarima ispod videa javili su se brojni Hrvati.

Jedan je napisao: “A realno uvek su bile luksuz, pa i kad su kune bile, preskupe su bile”. I drugi se složio: “Bome, i tih 22 kune nije bilo malo na one plate”, dok je treći dodao: “Nemoguće da su napolitanke devet evra”. Potom se javio jedan korisnik s dobrom starom: “Ne treba kupovati, samo osnovno”.