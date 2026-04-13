Ivan Rimac, poznati hrvatski preduzetnik i otac Mate Rimca, preminuo je juče u 64. godini.

"U ime porodice Rimac, možemo da potvrdimo da je naš voljeni suprug, otac i deda Ivan Rimac preminuo juče u svom domu u Samoboru. Porodica moli za privatnost u ovim teškim trenucima", poruka je porodice Rimac.

Ivan Rimac je bio prvi ozbiljni investitor u rani razvoj kompanije "Rimac Automobili", njegov sin Mate Rimac. On je obezbedio početni kapital za prve prototipove i godinama je bio predsednik Nadzornog odbora kompanije. Kasnije je podneo ostavku na tu poziciju.

Njegovu poslovnu karijeru obeležio je i dug sudski proces. U slučaju kompanije "Slavonija DI" iz Slavonskog Broda, koju je preuzeo 2002. godine, u junu 2024. godine osuđen je na tri godine zatvora zbog zloupotrebe poverenja u poslovnim transakcijama. Kazna je uslovno izvršena iz zdravstvenih razloga, podseća zagrebački Jutarnji list.

Kurir.rs/Jutarji.hr

