Iako statistike pokazuju da više od polovine kupaca nekretnina traži stan u koji mogu samo da unesu kofere, stvarnost često pokaže drugačije. Čak 85 odsto vlasnika započinje renoviranje već u prvoj godini nakon preuzimanja ključeva.

Istraživanja jasno ukazuju da ljudi najpre rešavaju ono što odmah menja izgled prostora, dok skuplje i složenije zahvate svesno odlažu. Ipak, praksa na terenu nameće jedno neizbežno pravilo za svakog novog vlasnika: estetika uvek može da sačeka, ali skriveni kvar ne.

Psihologija prvog utiska i brze pobede

Novi vlasnici instinktivno žele da personalizuju prostor, uklone tragove prethodnih stanara i stvore higijenski čist dom. Prema globalnim podacima platformi poput Zople, krečenje je najčešći prvi potez, odlučuje se za njega 57 odsto kupaca, jer je relativno jeftin i brz, a donosi osećaj da je stan konačno njihov. HIRI studije dodatno potvrđuju da su radovi u prvoj godini najčešće manji, fokusirani na osvežavanje zidova i podova. Tvrde podloge su mnogima neophodne, posebno u starijoj gradnji koja zahteva trenutnu vizuelnu transformaciju, prema Kichlerovim istraživanjima.

Surovi zakon tržišta ne trpi odlaganje

Nacionalna istraživanja, poput onog Bright MLS-a, pokazuju da je za preko 56 odsto kupaca ključno da nekretnina nema skrivene mane i ne zahteva hitne popravke. NAR beleži da skoro polovina kupaca sve manje pristaje na kompromise kada je u pitanju osnovno stanje stana. Niko ne želi neplanirane troškove, ali stara elektrika, dotrajali ventili, sumnjivi vodovi i tragovi vlage predstavljaju apsolutni prioritet. Više od petine kupaca odmah po useljenju ažurira instalacije. Preskakanje ove faze zbog brzopletog postavljanja keramike ili nameštaja može dovesti do ozbiljne havarije. Pravilo je jasno: prvo se proverava i popravlja ono što može napraviti štetu, dekoracija može da sačeka, ali napukla cev ne.

Kuhinja i kupatilo

Kada su instalacije osigurane, a prostor osvežen bojom, pažnja se seli na mokre čvorove i kuhinju, zone koje su najskuplje i tehnički najzahtevnije. Kupatilo je centralna funkcionalna tačka stana, jer kombinuje cevi, vlagu i svakodnevnu upotrebu, pa se novo kupatilo često nalazi na vrhu liste ranih radova, čak ispred kuhinje. Platforma Hemnet pokazuje da je kuhinja estetski prioritet i najpoželjniji projekat za 58 odsto onih koji planiraju ozbiljno renoviranje. Zbog visokih cena materijala i uređaja, kompletno preuređenje kuhinje obično se realizuje kada se obezbedi stabilniji budžet, predstavljajući krunu personalizacije novog doma.

Četiri faze pametnog renoviranja

Kombinovanjem statističkih želja i građevinske prakse dobija se logičan redosled radova koji štedi i vreme i novac. Prva faza obuhvata pregled instalacija, rešavanje vlage i popravku stolarije, nakon čega odmah slede krečenje, podovi i rasveta za brz vizuelni efekat. Druga faza je kompletno renoviranje kupatila, dok treća podrazumeva izradu i montažu nove kuhinje kao najveće pojedinačne investicije. Četvrta i poslednja faza ostaje za luksuzne prepravke, rušenje zidova, promenu rasporeda prostorija i ugradnju skupih finišera, čime se proces adaptacije stana uspešno završava.