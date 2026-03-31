Srednji kurs dinara za 31. mart iznosi 117,4225 dinara za evro, sa neznatnim promenama, saopštila je NBS.
Srednji kurs dinara za 31. mart: NBS saopštila brojke
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,4225 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar slabiji je danas za 0,4 odsto i iznosi 102,3647 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,9 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 5,7 odsto, a od početka godine slabiji za 2,4 odsto.
