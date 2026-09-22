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Okrugla naprava Poke lopta (eng. Poke Ball), koja služi za hvatanje i čuvanje Pokemona u istoimenoj medijskoj franšizi, postaje stvarno mesto u kojem možete prespavati. Mobilna aplikacija i igra za praćenje sna Pokemon Sleep zajedno sa japanskim ugostiteljskim brendom Not a Hotel pretvaraju ovu popularnu crveno-belu kuglu u smeštajnu jedinicu.

Poke Ball je od džepnog predmeta transformisan u mirno utočište za ljude koje omogućava udoban i kvalitetan san. Reč je o sfernoj kućici prečnika tri metra koja vešto oponaša Poke loptu, a smeštena je uz jezero u gradu Tomakomai na Hokaidu u Japanu.

Ovaj klimatizovani i osvetljeni prostor sa dušekom za spavanje osmišljen je povodom 30. godišnjice igre Pokemon, kao mesto koje spaja arhitekturu, dizajn, pop kulturu i digitalnu tehnologiju.

Ne, ovo nije tipičan hotel, niti se smeštaj u njemu može rezervisati putem uobičajenih platformi. Naprotiv, boravak će biti omogućen samo retkim zainteresovanim obožavaocima Pokemona na ograničeno vreme.

Tačnije, priliku da u njemu prespavaju dobiće samo šačica korisnika aplikacije Pokemon Sleep, koji se budu prijavili na konkurs preko njihovih društvenih mreža.