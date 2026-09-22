SPAVA-ĆU! Ovo nije pravi hotel, ali u njemu se može prespavati: Kućica koja izgleda poput lopte iz Pokemona
- Pokemon i Not a Hotel pretvaraju Poke loptu u smeštajnu jedinicu za prespavljivanje, povodom 30. godišnjice igre.
- Sferna kućica prečnika tri metra nalazi se uz jezero u Tomakomaju na Hokaidu i opremljena je za san.
- Boravak nije dostupan preko standardnih platformi, već samo odabranim korisnicima aplikacije Pokemon Sleep preko konkursa.
Okrugla naprava Poke lopta (eng. Poke Ball), koja služi za hvatanje i čuvanje Pokemona u istoimenoj medijskoj franšizi, postaje stvarno mesto u kojem možete prespavati. Mobilna aplikacija i igra za praćenje sna Pokemon Sleep zajedno sa japanskim ugostiteljskim brendom Not a Hotel pretvaraju ovu popularnu crveno-belu kuglu u smeštajnu jedinicu.
Poke Ball je od džepnog predmeta transformisan u mirno utočište za ljude koje omogućava udoban i kvalitetan san. Reč je o sfernoj kućici prečnika tri metra koja vešto oponaša Poke loptu, a smeštena je uz jezero u gradu Tomakomai na Hokaidu u Japanu.
Ovaj klimatizovani i osvetljeni prostor sa dušekom za spavanje osmišljen je povodom 30. godišnjice igre Pokemon, kao mesto koje spaja arhitekturu, dizajn, pop kulturu i digitalnu tehnologiju.
Ne, ovo nije tipičan hotel, niti se smeštaj u njemu može rezervisati putem uobičajenih platformi. Naprotiv, boravak će biti omogućen samo retkim zainteresovanim obožavaocima Pokemona na ograničeno vreme.
Tačnije, priliku da u njemu prespavaju dobiće samo šačica korisnika aplikacije Pokemon Sleep, koji se budu prijavili na konkurs preko njihovih društvenih mreža.
Biznis Kurir/Dnevnik