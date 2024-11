On je rekao da je to veoma važan korak u daljoj digitalizaciji poslovanja organa javne uprave i bržem i efikasnijem pružanju usluga ka građanima i privredi. Ne manje važni su i rezultati međunarodnih izveštaja koji o nama govore kao regionalnom lideru u oblasti digitalne transformacije, pa smo po međunarodnom Network Readiness Index-u skočili za osam mesta i sada se nalazimo na 47. poziciji u konkurenciji 133 zemlje i daleko smo ispred zemalja u regionu, ukazao je ministar.

Prema poslednjim rezultatima Globalnog indeksa informacione bezbednosti Međunarodne telekomunikacione unije, Srbija je svrstana u prvu, najvišu, kategoriju i označena kao „država uzor“ u oblasti informacione bezbednosti. Očekujem da će to dodatno biti unapređeno usvajanjem novog Zakona o informacionoj bezbednosti i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, što bi trebalo da otvori put za uvođenje digitalnog novčanika u naredne dve godine i veću zaštitu ličnih podataka građana, izjavio je ministar Ristić.

Ministar je istakao i to da će nastavak sprovođenja kapitalnog projeta Ministarstva – Izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije ostati visoko na listi prioriteta resora koji vodi.

Ilić je ukazala i na važnost novousvojenog Akcionog plana Strategije razvoja sistema elektronskih komunikacija Srbije do 2027. godine i Akcionog plana Strategije razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti do 2026, gde je NALED partner Ministarstvu informisanja i telekomunikacija u čak 15 i 17 aktivnosti respektivno. Istakla je i da je od 50 aktivnosti koje su u pet strateških oblasti bile zacrtane u Akcionom planu Saveza za period od 2022. do 2024. ispunjeno ili je realizacija u toku čak 84 odsto planiranog.