Jedna anonimna objava iz grupe "Balkanci u Nemačkoj“ izazvala je veliku pažnju i brojne reakcije, jer se u njoj prepoznaju mnogi ljudi koji rade u inostranstvu.

Žena koja već pet godina živi i radi u Nemačkoj sa suprugom odlučila je da podeli svoju priču i dilemu koja je muči. Kako kaže, oboje rade naporno – on na građevini, a ona čisti kuće i bolnice. Iako imaju stabilne prihode, naglašava da njihov život nije ni približno onakav kakvim ga mnogi zamišljaju.

"Nije nam loše, ali daleko od toga da spavamo na parama. Svaki mesec šaljemo novac mojima i njegovima, plaćamo lekove, račune, šaljemo pakete“, navodi ona.

Štede za stan

Međutim, problem je nastao kada su odlučili da ove godine ne odu za Uskrs kući, jer moraju da štede za stan – kirija im, kako kaže, raste za čak 200 evra.

Umesto razumevanja, dočekale su ih zamerke.

"Moja majka me pita da li bar možemo poslati 500 evra kad već ne dolazimo, da proslave kako treba. A ja taj novac zaradim ribajući tuđe podove“, piše ona.

Rodbini stalo samo do para

Dodaje da joj najteže pada to što niko ne pita kako su oni, da li su umorni ili zdravi, već se razgovor svodi na novac i poklone.

"Osećam se kao stranac i ovde i tamo“, priznaje, pitajući se da li greši što želi da nešto sačuva za svoju decu ili je, kako joj kažu, "postala Nemica“ jer ne daje poslednji dinar.

Ova emotivna ispovest otvorila je širu temu o životu ljudi iz regiona u inostranstvu. Iako mnogi redovno šalju novac porodici, sve je više onih koji osećaju pritisak i očekivanja koja često prevazilaze njihove mogućnosti.