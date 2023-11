25 EVRA SAT ČIŠĆENJA Ljudi šokirani satnicom spremačice: "Ja mojoj plaćam 30 € po satu! Rekla sam joj da nađe meni tezgu!"

Posao spremačice osim što je fizički naporan, vrlo često ume da bude i veoma neprijatan.

Reč je o poslu koji najčešće funkcioniše po preporuci, jer većina ljudi jednostavno želi da zna koga pušta u kuću i da li u tu osobu može da ima poverenja.

Bilo da zarađuju po satu ili po kvadraturi, zbog povećane potražnje, a u skladu sa opštim poskupljenjem, dozvolile su sebi povećanje cena, pa tako mesečno mogu da zarade od 100.000 do 140.000 dinara. Ljudi su spremni da izdvoje i 600-700 dinara, koliko maksimalno košta satnica spremačice u Srbiji.

Na društvenoj mreži se sada povela rasprava oko cene satnice, priču je pokrenula žena koja živi u Nemačkoj, a potom su se i drugi naši ljudi iz različitih delova sveta uključili i podelili svoja iskustva.

"Pitala me prijateljica, koja čisti po kućama, da preporučim neku njenu poznanicu, koja takođe čisti. Traži 25 evra po satu. Rekla sam joj da nađe meni tezgu za te pare, j*beš silne godine studiranja i radnog iskustva. Mislim da se uvredila", napisala je jedna korisnica mreže "X".

Nakon ove objave usledila je rasprava o ceni, da li je previše ili treba i više da se naplaćuje ovakav rad.

"Mislim da je to više nego poštena cena. Ako je iza nekoga potrebno pet sati da se nivo higijene u životnom prostoru dovede do prihvatljivog, onda to neka i košta 125 evra", jedan je od komentara.

Javila se jedna žena i iz Italija, te podelila svoje informacije.

"U mom okruženju u Italiji svaka žena, skoro, ima pomoć bar četiri sata nedeljno i niko ne plaća više od 12 evra. Do nedavno mnogo manje 8-10h. I jako je teško naći jer nemaju vremena, ubijaju se od posla što privatno i što kancelarije, ordinacije i slično", napisala je ona.

Jedna je navela da se više isplati angažovanje žene iz Srbije.

"Više mi se isplati da dovedem ženu iz Srbije, dam joj 500 € za mesec dana, stan i hranu na tri meseca. A bogami, za godinu dana bih i mogla, kad se preselimo u kuću", navela je ona.

"Moja poznanica je išla za 400€ mesečno i Švajcarsku da čuva decu, imala je stan i hranu. To upošte nisu smešne pare, jer ti za tu osobu platiš hranu i higijenu, trošiš struju, a ta osoba to ne plaća", još je jedan od komentara.

Neki su se dotakli i cena satnice u Srbiji.

"Kad su u Beogradu digle sat da nemaš ispod 700 din, onda mi je sve jasno i za tamo.. nenormalno su digle cene".

Stigle su, dalje u komentarima, i informacije iz Amerike.

"Ja sam u Americi, ovde je 42-45 dolara po satu. Može to i za nula dolara/evra, počistite svoju kuću sami."

Cena je u Francuskoj je veća kada je reč o legalnom angažovanju.

"U Francuskoj 30 evra sat kada je legalno prijavljena. 15-16 evra sat čistačici i ostalo dažbine državi. Jedina olakšavajuća okolnost je što ta suma koja ide državi može da se odbije od poreza. Uglavnom se uzima sata nedeljno", objasnila je ona.

Jedna korisnica ove mreže navela je da je sama digla satnicu jer je zadovoljna spremačicom.

"Ne znam koja je država u pitanju i kolike su kirije recimo. Naša naplaćuje 25 kanadskih dolara po satu (stančić plaća 1.600 d). Mi joj digli na 30, zato što je kod nas već 15 godina i prezadovoljni smo sa njom. Zaplakala. Sve je relativno. "Skupo je kad kupuješ, jeftino je kad prodaješ", pojasnila je ona.

"Da li si ti realan? u Londonu plaćam pomoć 16 funti sat (oko 2.100 dinara), u Hrvatskoj sat čišćenja je 8€?? U Sidneju gdee prosečan stan ima dva kupatila, tri sobe, puno stakla za redovno čišćenje od dva sata je oko 100 dolara. Isto kao u Bgd? Saberite se", još jedan je od komentara.

(Kurir.rs)