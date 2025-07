Telekom Srbija je od osnivanja kompanije do danas u državni budžet direktno uplatio više od 3,6 milijardi evra, a investirao još preko 4 milijarde evra, predstavljamo veliki i izuzetno uspešan sistem, na koji naša zemlja može da bude ponosna, izjavio je danas generalni direktor TS Vladimir Lučić .

- Od pomenute sume, najveći deo svakako ide državi, kao najvećem akcionaru, a to je skoro 1,5 milijarda dinara. Svoj deo novca dobiće i četiri miliona malih akcionara. Svake godine se trudimo da dajemo dividende, pa i za 2024, iako smo u prethodnih godinu dana bili u velikom investicionom zamahu, jer smo preuzeli deo Junajted Grupe za skoro 652 miliona evra, od čega je veliki deo novca već unapred morao da se nalazi na našem računu, kao neka vrsta garancije. A sad-a nas upravo njihovi mediji napadaju za taj izdatak, što je prilično paradoksalno. Od osnivanja kompanije do danas, Telekom Srbija je budžetu Republike Srbije dao preko 1,1 milijardu evra dividendi, kao i oko 2,5 milijarde evra na osnovu poreza i drugih dažbina. Uz to, imali smo preko 4 milijarde investicija, od kojih je većina bila domaćim izvođačima. Telekom Srbija je izuzetno veliki i izuzetno uspešan sistem, na koji država može da bude ponosna - poručio je Lučić, preciziravši da će isplata dividende i ove godine biti u decembru, bez ikakvog kašnjenja.