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Masti i ulja iz kuhinje često završavaju u mašini za sudove ili sudoperi bez mnogo razmišljanja, ali stručnjaci upozoravaju da jedna naizgled bezazlena navika može dovesti do ozbiljnih i skupih problema sa odvodima.

Prema upozorenjima servisera i vodoinstalatera, ulja za kuvanje, masnoće iz pečenja, ostaci preliva za salatu i slični masni tragovi ne bi smeli da se ispiraju u mašinu za pranje sudova ili u odvod. Iako u početku može delovati da nestaju u vrućoj vodi, oni zapravo ostaju u cevima. Postepeno se, usled hlađenja, ponovo stvrdnjavaju i nakupljaju, stvarajući naslage koje mogu dovesti do ozbiljnih začepljenja, piše Ekspres (Express).

Kako nastaju "masni čepovi"?

Stručnjaci pojašnjavaju da problem nije ograničen samo na korišćenje čistog ulja, već i na sve masne ostatke sa posuđa, uključujući:

Plehove za pečenje,

Tiganje,

Posude u kojima su se pripremala masna jela.

Tokom vremena te naslage mogu uhvatiti ostatke hrane i stvoriti takozvane „masne čepove” u cevima, što može rezultirati izuzetno skupim popravkama.

Masnoće, ulja i ostaci hrane ubrajaju se među najčešće uzroke začepljenja kanalizacionog sistema. Vodovodne službe upozoravaju da u kombinaciji sa drugim otpadom mogu stvarati i znatno veće naslage, čije uklanjanje zahteva velike troškove.

Šta je pravilno rešenje?

Iako mnogi misle da je puštanje vruće vode i deterdženta nakon masnog posuđa dovoljno, stručnjaci ističu da to pomaže samo na početku, pre nego što masnoća stigne u hladnije delove cevi.

Zbog toga se preporučuje sledeće:

Brisanje pre pranja: Masne ostatke sa tiganja i posuđa obrišite papirnim ubrusom pre nego što ih stavite u sudoperu ili mašinu.

Pravilno odlaganje: Višak ulja i masnoće ostavite da se ohladi i stvrdne, a zatim ga odložite u posebne posude ili kante za smeće, umesto da ga sipate u odvod.