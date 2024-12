- U Vranju, po mom mišljenju, nema dovoljno električara zato što ne mogu da se zaposle. Teško dolaze do posla, znate kako to ide, posao se dobija preko veze uglavnom. Sa druge strane dnevnice su male i majstori moraju da idu "preko". Najviše idu u Nemačku, međutim, i to sad nije rešenje, sad je otvoreno novo tržište u Hrvatskoj, a od ove godine još jedno tržište je otvoreno koje bolje plaća i gde se bolje zarađuje, R. Severna Makedonija - objašnjava za Kurir električar Saša R. (52) iz Vranja.

- U Nemačkoj, recimo, od 100 do 120 evra dnevno može da se zaradi, a u Makedoniji može da se zaradi 60 do 70 evra. Kod nas se dnevnica kreće oko 40 evra - napominje električar Saša.

On ističe da je najbolja reklama koja postoji za električara po principu "od uveta do uveta" .

- To znači preporuka. Kad nekome dobro uradiš posao oko elektroinstalacija i kad je zadovoljan on to razglasi na hiljadu mesta. Kad loše uradiš posao i to isto razglasi i onda ti nemaš šanse više negde da radiš - pojašnjava sagovornik Kurira.