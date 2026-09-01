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Snažno nevreme koje je poslednjih dana pogodilo delove Švajcarske napravilo je veliku štetu, a stradali su i automobili. Grad veličine teniskih loptica oštetio je karoserije, razbio stakla i farove, a trgovci polovnim automobilima sada pokušavaju da prodaju vozila koja više nema smisla popravljati pre prodaje.

Na internetu su se već pojavili prvi takvi oglasi. Cene su, očekivano, mnogo niže nego za iste automobile bez oštećenja. Na primer, Volkswagen Touareg iz 2016. godine prodaje se za 10.000 švajcarskih franaka, odnosno oko 10.700 evra. Razbijeni su mu vetrobransko staklo i farovi, a cela karoserija je puna udubljenja od grada. Neoštećen bi, prema švajcarskim medijima, vredeo otprilike dvostruko više.

Mercedes za 10.000, Porše za 12.800 evra

Recimo, Mercedes B-klase iz 2019. godine sa pređenih 125.000 kilometara košta takođe 10.000 franaka. Grad mu je razbio stakleni krov, koji je sada zaštićen plastičnom folijom. U normalnom stanju slični primerci dostižu cene do 20.000 franaka. Najzanimljiviji je ipak Porsche Cayenne GTS sa 420 KS. Oštećeni primerak prodaje se za samo 12.000 franaka, odnosno oko 12.800 evra. Pre oluje vredeo je oko 20.000 franaka.

Foto: Shutterstock

Naravno, to ne znači da za 12.000 evra dobijate jeftin Porše i da ste završili posao. Popravka ovakvog automobila može koštati nekoliko hiljada evra, a konačan račun zavisi od toga koliko je delova potrebno zameniti i koliko je karoserija oštećena. Mali trgovci su posebno pogođeni jer mnogi nemaju osiguranje koje bi pokrilo štetu. Popravka pre prodaje za njih jednostavno nema ekonomsku računicu, pa automobile prodaju upravo takve kakvi jesu.

Neki od modela završiće u Srbiji

Tu se otvara zanimljivo pitanje: gde će ti automobili završiti? Neki će sigurno ostati u Švajcarskoj, deo će završiti u specijalizovanim radionicama, ali deo bi mogao krenuti prema istočnoevropskim tržištima, naročito ako se kupuje "na veliko". Srbija, Poljska i Bugarska su velika tržišta polovnih automobila sa zapada, posebno onih oštećenih, a među potencijalnim odredištima može biti i Hrvatska, jer su nakon ovako velike štete mnogi toliko pojeftinili da računica, uprkos carini, PDV-u i popravci, nekome još uvek može imati smisla.

Samo što postoji velika razlika između automobila koji je pošteno deklarisan kao oštećen i onoga koji nakon popravke odjednom postane "nikad udaran" ili "bez ikakve štete". Zato će kod ovakvih automobila biti posebno važno proveriti istoriju vozila. Tragovi grada mogu nestati sa karoserije, ali trag o šteti ne bi smeo da nestane iz dokumentacije.