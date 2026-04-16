Prema izveštajima nekoliko portala, ova odluka bi mogla da znači gašenje cele mreže prodavnica u toj zemlji, kao i otpuštanje oko 250 zaposlenih.

Zatvaranje do kraja jula

Prema pisanju medija poput Siol.net-a i Žurnal24, zatvaranje filijala moglo bi biti realizovano do 31. jula ove godine.

Prema ovim izvorima, informacija je već prosleđena zaposlenima, iako zvanična potvrda kompanije još nije stigla.

Bez zvanične potvrde kompanije

Važno je naglasiti da kompanija Hervis još uvek nije javno potvrdila niti demantovala ove navode.

Novi vlasnici i neizvesna budućnost

Podsetimo, Hervis je dobio nove vlasnike početkom godine, nakon čega su počele spekulacije o restrukturiranju poslovanja na određenim tržištima.

Ukoliko se ova informacija potvrdi, to bi predstavljalo jedan od najvećih zemljotresa u maloprodajnom sektoru u Sloveniji u poslednje vreme.

Za sada ostaje da se vidi da li će kompanija uskoro izaći sa zvaničnim stavom i razjasniti sudbinu svog poslovanja u Sloveniji.