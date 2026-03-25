Jedan od najvećih maloprodajnih lanaca u Nemačkoj, Kik, odlučio je da uspori tempo širenja i zatvori značajan broj svojih prodavnica širom Evrope.

Kompanija na taj način preispituje svoje poslovanje s ciljem unapređenja profitabilnosti, što je menadžment potvrdio u intervjuu za nemačku novinsku agenciju DPA.

Prema planovima, do kraja 2026. godine broj prodavnica u Evropi biće smanjen za oko 225, na nešto više od 4.000. U Nemačkoj se očekuje zatvaranje oko 135 objekata, čime bi njihov ukupan broj bio sveden na približno 2.200.

Ukupno je predviđeno gašenje oko 300 prodavnica, uz istovremeno otvaranje 75 novih. Deo zatvaranja je već realizovan, dok će ostatak biti sproveden u narednom periodu.

- Optimizujemo naš portfolio prema profitabilnosti - izjavio je direktor i finansijski direktor Kristian Kumel.

On je dodao da se strategija intenzivnog širenja nije u potpunosti pokazala uspešnom u pogledu rasta broja kupaca. U pojedinim slučajevima prodavnice su bile udaljene manje od jednog kilometra, što je dovelo do prevelike koncentracije objekata.

- Previše smo se širili i to sada ispravljamo - istaknuo je Kumel, uz napomenu da su sve preostale lokacije profitabilne.

Kompanija za sada nije objavila spisak prodavnica koje će biti zatvorene, a deo zaposlenih još uvek nije zvanično obavešten. Uprava navodi da planira da radnike preusmeri u druge objekte ili pronađe alternativna rešenja, naglašavajući da otkazi nisu u planu. Kik zapošljava oko 32.000 ljudi, od čega 19.000 u Nemačkoj.

Kumel je poručio i da nisu isključene dodatne korekcije mreže prodavnica u budućnosti.

Fokus na profitabilnost

Kompanija je još u septembru 2025. godine najavila zatvaranje neisplativih prodavnica kako bi ojačala svoju konkurentnost. Prema dostupnim podacima, Kik je i ranije zatvarao oko 100 objekata godišnje, ali je broj novootvorenih bio veći, što je dovodilo do ukupnog rasta mreže.

Uprkos restrukturiranju, poslovni model i dalje pokazuje stabilnost.

- Naša lojalna baza kupaca raste - rekao je Kumel.

Ipak, kompanija beleži opreznije ponašanje potrošača, gde deo kupaca odlaže ili smanjuje kupovinu. Takođe je primetna veća osetljivost na cene, kao i spremnost da se menjaju prodavnice ili brendovi.

Konkurencija na tržištu dodatno jača, kako od strane fizičkih lanaca poput Woolworth, NKD i Action, tako i od onlajn platformi kao što su Šejn i Temu. I pored toga, Kik planira da zadrži svoj poslovni model tekstilnog diskonta, fokusiran na žene od 30 do 60 godina i njihove porodice. Oko 60 odsto ponude čini tekstil, dok ostatak obuhvata neprehrambene proizvode poput kućnih potrepština i dekoracije.

Širi trendovi u maloprodaji

Naziv Kik potiče od fraze "Kunde ist König" ("Kupac je kralj"), a kompanija je osnovana 1994. godine. Danas posluje u 14 evropskih zemalja. Tokom 2024. godine ostvarila je prihod od 2,4 milijarde evra i ubraja se među najveće maloprodajne lance u Nemačkoj po broju prodavnica.

Istovremeno, tradicionalna maloprodaja suočava se sa padom usled rasta e-trgovine i slabijeg raspoloženja potrošača. Prema procenama Handelsverband Deutschland, broj prodavnica u Nemačkoj mogao bi ove godine pasti ispod 300.000, dok ih je 2015. bilo oko 372.000.

Dodatni pritisak dolazi iz finansijskog sektora – prema podacima kreditnog osiguranja Allianz Trade, broj stečajeva u maloprodaji dostigao je najviši nivo u poslednjoj deceniji. Tokom 2025. godine zabeležen je 2.571 slučaj, što potvrđuje izazovno okruženje u kojem se sektor trenutno nalazi.