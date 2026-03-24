Iran je počeo da naplaćuje prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, jednu od ključnih svetskih pomorskih ruta za transport nafte i gasa.

Deo komercijalnih plovila sve češće prolazi kroz iranske teritorijalne vode takozvanim "Teheranskim koridorom za naplatu", gde iranske snage pregledaju brodove i u nekim slučajevima naplaćuju prolaz, pokazuje analiza pomorskih podataka koju je izradio Lloyd’s List.

- Najmanje dva broda platila su Iranu za siguran prolaz, a jedna naknada iznosila je oko 2 miliona dolara - navodi se u analizi.

Reč je o ruti između dva iranska ostrva kojom brodovi ulaze u iranske vode kako bi izbegli sigurnosne rizike u drugim delovima moreuza.

Tim koridorom, prema dostupnim podacima, dosad je prošlo više od 20 većih plovila.

Promet kroz Ormuski moreuz i dalje je smanjen zbog sukoba u regiji, ali poslednjih dana zabeležen je blagi oporavak.