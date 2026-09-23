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Bela sobna vrata godinama su bila siguran izbor za gotovo svaki enterijer. Lako se uklapaju uz različite boje zidova i nameštaja, vizuelno ne opterećuju prostor i mogu da budu veoma praktična. Ipak, moderni enterijeri sve češće se udaljavaju od klasičnih belih vrata i biraju modele koji se bolje uklapaju u celokupan izgled prostorije.

Posebno se izdvajaju vrata u boji zida, drvena vrata i takozvana skrivena vrata, koja mogu potpuno da promene izgled enterijera. Umesto da budu detalj koji se posebno ističe, vrata mogu da postanu gotovo neprimetna ili, upravo suprotno, jedan od glavnih dekorativnih elemenata.

Vrata u boji zida čine prostor skladnijim

Jedan od trendova koji se sve češće viđa u savremenim enterijerima jesu vrata u istoj ili veoma sličnoj nijansi kao zid. Umesto klasičnog kontrasta između belih vrata i obojenog zida, površine se vizuelno povezuju i prostor deluje mirnije i skladnije.

Ovakvo rešenje posebno dobro funkcioniše u manjim stanovima i prostorijama u kojima nema mnogo mesta za dekoraciju. Kada su vrata približno iste boje kao zid, ne prekidaju vizuelnu celinu, pa prostor može da deluje prostranije i urednije.

To ne znači da vrata moraju biti potpuno iste nijanse kao zid. Dovoljno je da pripadaju istoj paleti. Na primer, topla bež vrata uz bež zid ili vrata u maslinastoj nijansi uz zid sličnog tona.

Drvena vrata vraćaju toplinu u enterijer

Ako želite da vrata budu primećena, ali da prostor i dalje izgleda moderno, drvo je jedan od najzanimljivijih izbora.

Prirodno drvo ili kvalitetna imitacija mogu da unesu toplinu u enterijer, posebno u stanove u kojima dominiraju neutralne boje, kamen, keramika i metal. Svetlije nijanse drveta dobro se uklapaju u minimalističke prostore, dok tamniji tonovi mogu da daju elegantniji i ozbiljniji izgled.

Važno je samo da se ne pretera sa različitim dezenima drveta. Vrata, pod, kuhinjski elementi i nameštaj ne moraju biti potpuno iste nijanse, ali bi trebalo da postoji određena povezanost između tonova kako prostor ne bi izgledao nepovezano.

Skrivena vrata postaju veliki trend u modernim stanovima

Još jedno rešenje koje privlači pažnju jesu skrivena ili "nevidljiva" vrata. Ona su napravljena tako da se što više stope sa zidom, a često imaju isti završni sloj kao okolna površina.

Rezultat je zid na kojem se vrata gotovo ne primećuju dok se ne otvore.

Ovakva vrata posebno su zanimljiva u minimalističkim enterijerima, hodnicima i prostorijama u kojima vlasnici žele da izbegnu veliki broj vizuelnih detalja. Kada nema klasičnog okvira i naglašenih lajsni, površina zida izgleda čistije i savremenije.

Skrivena vrata mogu da budu u istoj boji kao zid, ali i obložena drvetom, dekorativnim panelima ili drugim materijalom koji se koristi na ostatku zida.

Bela vrata ipak nisu "zabranjena"

Iako trendovi sve više nude drugačija rešenja, bela sobna vrata nisu nestala iz modernih enterijera. Naprotiv, i dalje mogu da budu odličan izbor, posebno kada želite svetao i jednostavan prostor.

Njihova najveća prednost je upravo univerzalnost. Bela vrata lako se kombinuju sa različitim stilovima, od klasičnog do minimalističkog, a posebno dobro funkcionišu uz bele zidove i svetle podove.

Razlika je u tome što danas vrata ne moraju automatski da budu bela samo zato što su sobna. Izbor boje i materijala sve češće se prilagođava celom enterijeru, a ne obrnuto.

Kako izabrati vrata koja će izgledati moderno?

Pre nego što izaberete nova sobna vrata, pogledajte prostor kao celinu. Ako želite da vrata budu što manje primetna, model u boji zida ili skrivena vrata mogu biti dobro rešenje. Ako želite da unesete toplinu i prirodne materijale, razmislite o drvetu ili njegovim kvalitetnim imitacijama.

Kod manjih prostorija posebno je korisno izbegavati previše različitih dezena i boja. Jednostavniji modeli i povezana paleta boja mogu učiniti da prostor izgleda urednije i prostranije.