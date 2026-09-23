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Prema sporazumu, Paramaunt mora da producira najmanje 30 filmova godišnje i osigura da se određeni procenat snima u SAD, ili će se suočiti sa kaznama, uključujući rasprodaju delova svog poslovanja.

Paramount je takođe obećao da će osnovati odbor za uređivačku nezavisnost koji će nadgledati CBS News i CNN, informativnu mrežu u vlasništvu kompanije Warner Bros Discovery, kojoj je predsednik Donald Tramp nedavno zabranio pristup Beloj kući.

Ovaj dogovor otklanja jednu od poslednjih prepreka za spajanje koje će preoblikovati Holivud, kombinujući tradicionalne studije, velike striming servise i nacionalne mreže.

Podeljene reakcije

Najavljujući nagodbu, državni tužilac Kalifornije Rob Bonta rekao je da ovaj sporazum "nije glas podrške ovom spajanju", dok je izvršni direktor Paramounta Dejvid Elison pozdravio ovakvo rešenje.

Elison je izjavio da sada, kada su rešene brige državnih tužilaca i Udruženja scenarista Amerike (WGA), "imamo potpuno odobrenje za ovo spajanje i radujemo se sprovođenju ovih obaveza u delo".

"Naš zajednički cilj bio je ishod koji najbolje služi potrošačima, radnicima i - što je najvažnije - kreativnoj zajednici koja je od vitalnog značaja za umetnost vizuelnog pripovedanja", rekao je on.

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WGA je saopštio da i dalje veruje da će dogovor "naneti štetu scenaristima i industriji u celini".

Udruženje je navelo da je bilo prinuđeno da pristane na nagodbu u sopstvenoj tužbi jer, kao neprofitna organizacija, nije moglo da priušti da se samo bori protiv spajanja bez podrške vlade.

Zabrana otpuštanja na 5 godina

Studio bi trebalo da uplati 17,5 miliona dolara u zdravstveni fond WGA, pokrije pravne troškove i zabrani otpuštanje scenarista u CBS News Broadcast-u na pet godina.

Kao deo dogovora, Paramount je pristao da osnuje "odbor za uređivačku nezavisnost vesti" kako bi se "osiguralo nezavisno, objektivno izveštavanje zasnovano na činjenicama" na CNN-u i CBS-u.

U nagodbi se navodi da odbor mora biti osnovan u roku od 180 dana od završetka spajanja i mora uključivati pet aktivnih ili penzionisanih novinara sa najmanje decenijom iskustva.

Odbor će rešavati "sve sporove između zaposlenih u CBS News-u, zaposlenih na CNN-u i rukovodstva spojenog entiteta u vezi sa navodnom pristrasnošću u izveštavanju ili neispunjavanjem dogovorenih standarda fer izveštavanja", stoji u nagodbi.

Elison, koji je ranije ove godine organizovao večeru za predsednika Trampa, nastojao je da uveri javnost da će uređivačka nezavisnost biti zadržana nakon spajanja.

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U autorskom tekstu za Njujork tajms (New York Times) u avgustu, izjavio je da je u prošlosti glasao i za republikanske i za demokratske kandidate, dodajući da će, ukoliko dođe do spajanja, "novinari nastaviti da odgovaraju činjenicama i svim ljudima kojima služe - a ne bilo kojoj stranci ili cilju".

CNN je, zajedno sa mrežama MS Now i Politico, podneo tužbu protiv Trampove administracije nakon što im je zabranjen pristup Beloj kući. Tramp ih je optužio da pišu "fikciju ili laži" o njegovom mandatu.

Kvalitetni filmovi

Bonta je rekao da će nagodba pomoći u podsticanju filmske produkcije u SAD. Prema sporazumu, Paramount mora da objavi najmanje 30 filmova svake godine.

Kako bi sprečio studio da svoju godišnju kvotu ispuni niskobudžetnim ili automatizovanim sadržajem, Bonta je rekao da postoje stroga ograničenja protiv filmova "generisanih veštačkom inteligencijom".

Zvaničnici su želeli da garantuju "prave, kvalitetne filmove" koji generišu ekonomsku aktivnost i vraćaju ljude na posao, dodao je on.

Ukoliko Paramount ne ispuni svoju godišnju produkcionu kvotu, biće primoran da proda svoj udeo od 49% u Miramax-u, filmskoj kompaniji koju su osnovali osramoćeni holivudski mogul Harvi Vajnstin i njegov brat Bob.

"Otuđenja imovine su deo naših rešenja za sva tri tržišta", rekao je Bonta, tvrdeći da je dogovor pretvorio ono što je moglo biti "strmoglav pad domaće produkcije u ogroman porast", što će dovesti do više filmova, poslova i ekonomske aktivnosti.

Uznemirujuće spajanje

Međutim, Ned Torn, filmski montažer iz Los Anđelesa, opisao je spajanje kao "malo uznemirujuće".

On je za podkast BBC World Business Report rekao: "Kada se dve džinovske kompanije konsoliduju u jednu, to nikada nije potpuno pozitivna stvar zbog spajanja i smanjenja troškova.

"Iako znam da bi ovo u nečijim poslovnim knjigama mogla biti sjajna ideja, to je toliko van domašaja običnih ljudi na terenu da je ovo pre slučaj pitanja ko će tu zaista imati koristi osim grupe akcionara."

Iako je Elison ranije nagovestio da će spojena kompanija u doglednoj budućnosti zadržati svoje sedište u Kaliforniji, Bonta je pojasnio da ova obaveza nije uneta u pravni sporazum.

"To nije deo dogovora", rekao je Bonta.

Elison je prethodno pretio da će izmestiti operacije studija van Kalifornije.

Kako bi se osiguralo sprovođenje preostalih uslova, Paramount je pristao na imenovanje nezavisnog posmatrača koji će nadgledati tekuću usklađenost sa nagodbom.

Kalifornija je predvodila ovaj pravni postupak zajedno sa koalicijom državnih tužilaca iz Arizone, Kolorada i Nju Džersija.

Prema početnim uslovima dogovora, Paramount mora da osigura da se 20% celokupne filmske produkcije odvija u SAD u prve dve godine, uz porast na preko 30% tokom naredne tri godine.

Iako spajanja obično dovode do korporativnog preklapanja i viška zaposlenih, Bonta je ostao pri tvrdnji da će ovo "stvarati poslove" i vratiti ljude na posao širom industrije.

Zahvaljujući dogovoru, Bonta je rekao da će ekonomska aktivnost biti "u najmanju ruku, od 300 miliona do 1,5 milijardi dolara veća za filmsku i TV produkciju upravo ovde u našoj zemlji".

"Važno je istaći da je to osnova. To je minimum", rekao je Bonta, napominjući da bi obaveze u vezi sa produkcijom mogle porasti i do 700% ukoliko Kongres usvoji savezni poreski kredit za film.