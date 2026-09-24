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Na prostoru nekadašnjeg IMT-a gradi se novo naselje. Projekat predviđa više od 1.600 stanova, četiri visoke kule, uz poslovne, sportske i zelene sadržaje.

Na prostoru nekadašnje Industrije motora i traktora na Novom Beogradu planirano je novo naselje sa više od 1.600 stanova, poslovnim i pratećim sadržajima, zelenim površinama. Kompleks se nalazi između Zemunske ulice i Bulevara Jurija Gagarina. Na devet lamela gradnja bi trebalo da počne za oko šest meseci.

Foto: Printscreen RTS

- Kompleks kroz devet lamela spratnosti prizemlje, devet spratova i povučeni sprat, kao i prizemlje 20 spratova i povučeni sprat. Takođe, projektovano je preko 1.600 stanova, imamo preko 70 poslovnih prostora i apartmana i preko 2.200 parking mesta. Ono što je jako bitno da se napomene je da ovaj kompleks ima obilje slobodnih i zelenih površina što iznosi preko 69 odsto - kaže Milena Ivanović, šef grupe za urbanizam Biro kjub partners.

Zelene površine umesto automobila

U planiranju prostora posebna pažnja posvećena je površinama između objekata. One su zamišljene kao otvoreni, zeleni prostori, sa pešačkim, rekreativnim i sportskim sadržajima. U kompleksu su predviđeni i sadržaji za najmlađe – prostori za igru i boravak na otvorenom, kao i vrtić za oko 80 dece.

Foto: Printscreen RTS

- Jedan od ključnih kvaliteta ovog prostora jeste taj što smo uspeli čitav mirujući saobraćaj, kao i parkiranje, da smestimo u prostorne podzemne etaže. Na taj način oslobodili smo dosta prostora za pešačke, slobodne površine i omogućili da vi nemate ovde jedan prostor koji je beton i automobili, nego je cilj projekta bio da se taj javni prostor, slobodne zelene površine, prostori za rekreativne sadržaje, sportske terene u stvari daju stanovnicima i da budu deo njihove svakodnevnice kao budućih stanara ovog kompleksa - poručuje Nikola Umićević, vodeći arhitekta i zamenik šefa grupe za projektovanje Biro kjub partners.

Omaž industrijskoj prošlosti IMT-a

Posebna pažnja posvećena je i pejzažnom uređenju, koje će povezati različite delove kompleksa i kroz izgled prostora sačuvati sećanje na njegovu industrijsku prošlost.

Foto: Printscreen RTS

- Mi smo želeli da damo omaž nekadašnjem industrijskom nasleđu Industrije motora i traktora. To smo tačnije i uradili kroz taj projekat kontinuiranog pešačkog kretanja - dodaje Ivanovićeva.

Arhitektonskim rešenjem posebno je bilo važno uskladiti četiri visoke kule sa ostatkom kompleksa.

Foto: Printscreen RTS

- Vrlo je bilo bitno kako te četiri kule koje se pojavljuju na tom kompleksu, vizuelno napraviti da izgledaju manje, odnosno da budu nekako skladnije i da je bolja proporcija i to smo postigli uvođenjem vertikalnih elemenata na fasadu u vidu brisoleja koje odvajaju napola kulu kako bi ona izgledala skladnija i manja - naglašava Petar Smiljanić, senior arhitekta Biro kjub partnersa.

Lokacijski uslovi već su izdati. Sledeći korak je građevinska dozvola, dok se početak izgradnje očekuje na proleće 2027. godine.