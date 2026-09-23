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Prazna baterija u daljinskom ključu može da napravi neprijatnu situaciju, posebno kada žurite, ali savremeni automobili imaju ugrađene rezervne načine za otključavanje i pokretanje vozila.

Još jedna dobra vest je da automobil najčešće unapred upozori vozača da baterija u ključu slabi. Ako primetite da daljinski radi sa sve manjeg rastojanja, da morate više puta da pritisnete dugme ili se na instrument tabli pojavi upozorenje, pravo je vreme za zamenu baterije.

U pametnom ključu nalazi se rezervni mehanizam

Iako moderni ključevi često izgledaju kao kompaktno kućište bez klasičnog ključa, u njima se obično nalazi skriveni mehanički ključ.

Na kućištu se nalazi mala poluga, dugme ili prekidač. Kada ga pritisnete ili pomerite, iz ključa možete izvući metalni deo kojim se automobil može ručno otključati.

Kod mnogih novijih vozila brava na vratima nije odmah vidljiva. Ona može biti sakrivena ispod plastičnog poklopca na kvaki vozačevih vrata.

Otvor za dečju sigurnosnu bravu na zadnjim vratima automobila Foto: John Henderson / Alamy / Profimedia

Na donjoj strani poklopca obično postoji mali prorez. U njega se može postaviti vrh mehaničkog ključa, nakon čega se poklopac pažljivo podigne i otkrije klasična brava.

Ručno otključavanje kod nekih automobila može aktivirati alarm. Međutim, prema navedenom postupku, alarm bi trebalo da se isključi nakon pokretanja motora.

Kako pokrenuti automobil kada ključ nema bateriju?

Kod vozila sa Start/Stop dugmetom ključ se normalno prepoznaje putem radio-signala. Kada se baterija isprazni, taj signal više nije dovoljno jak.

Ipak, ključ može imati pasivni čip koji ne zahteva sopstveno napajanje. Zbog toga je kod određenih modela dovoljno da se ključ prisloni direktno uz dugme za pokretanje motora, odnosno da se njime pritisne Start/Stop dugme.

Kod nekih automobila postoji i posebno mesto za odlaganje ili očitavanje ključa. Ono može biti u centralnoj konzoli, ispod naslona za ruku, u kaseti ili u blizini stuba upravljača.

Bateriju možete zameniti sami

Kada stignete na odredište, najbolje je da što pre zamenite bateriju. U većini daljinskih ključeva koristi se standardna litijumska dugmasta baterija, a kućište se najčešće može otvoriti pomoću ravnog šrafcigera ili ugrađenog mehaničkog ključa.

Sam postupak zamene uglavnom traje svega nekoliko minuta, ali je važno koristiti odgovarajući tip baterije za konkretan ključ.

Najvažnije je da ne čekate da baterija potpuno otkaže. Smanjen domet daljinskog zaključavanja, povremeno nereagovanje dugmeta i upozorenje na instrument tabli mogu biti znak da je vreme za zamenu.