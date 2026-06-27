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Nekretnine na Goliji danas ne predstavljaju tržište u klasičnom smislu te reči. Ne postoje jasno definisane cene po kvadratu, nema dovoljno uporedivih kupoprodajnih transakcija iz meseca u mesec, niti razvijene ponude apartmana kakva je prisutna na Zlatiboru ili Kopaoniku. Ipak, upravo ta rana faza razvoja privlači pažnju kupaca koji traže povoljniju ulaznu cenu i lokaciju sa potencijalom za budući rast.

Golija je jedna od malobrojnih planina u Srbiji koja se nalazi u okviru UNESCO rezervata biosfere. Poznata je po dugim zimama i obilnim snežnim padavinama, dok se istovremeno već godinama najavljuju značajna ulaganja u turističku i ski infrastrukturu. Uprkos tome, tržište nekretnina na ovoj planini i dalje funkcioniše uglavnom po modelu "cena na upit".

Kakva je trenutna ponuda nekretnina na Goliji

Tržište vikendica i apartmana na Goliji još uvek se nalazi u početnoj fazi razvoja. Najveći deo ponude čine individualne vikendice i seoska domaćinstva smeštena u okolini Odvraćenice, Pleša i Golijske reke. U većini slučajeva ne postoji standardizovana cena po kvadratu, već se vrednost objekata određuje prema lokaciji, stanju nekretnine i pristupačnosti putne infrastrukture. Zbog toga se u oglasima često može videti oznaka "cena na upit". Novogradnja apartmanskog tipa, karakteristična za Zlatibor ili Kopaonik, na Goliji praktično nije zastupljena.

1/4 Vidi galeriju AR NA GOLIJI NEKAD BIO 500, SAD IDE I DO 5.000€ Najviše kupuju oni što već imaju kuće na Zlatiboru i Kopaoniku (FOTO) Foto: RINA

Poslednjih godina broj smeštajnih kapaciteta raste prvenstveno kroz privatne vikendice, domaćinstva i seoski turizam. Ipak, ukupna turistička infrastruktura ostaje višestruko manja u poređenju sa Zlatiborom i Kopaonikom, što potvrđuje da se tržište još uvek razvija. Cene noćenja za apartman namenjen četvoročlanoj porodici uglavnom se kreću između 30 i 40 evra van sezone, dok tokom zime i praznika mogu dostići i 60 evra za modernije smeštajne jedinice u centru Odvraćenice. Veće vikendice predviđene za grupni smeštaj iznajmljuju se i po cenama do 150 evra po noćenju. Za tržište koje je još u nastajanju, to pokazuje da interesovanje gostiju postoji, iako je daleko od nivoa najrazvijenijih planinskih destinacija u Srbiji.

Najava koja može promeniti tržište

Goliju od većine nerazvijenih planinskih područja razlikuje činjenica da razvoj turističke infrastrukture nije prisutan samo kroz ideje i planove, već i kroz zvaničnu plansku dokumentaciju. Skijališta Srbije već godinama rade na projektu novog ski-centra na području Odvraćenice, Vrhova i Radulovaca, u neposrednoj blizini postojećeg skijališta.

Plan detaljne regulacije za područje Odvraćenice, Vrhova i Radulovaca na Goliji obuhvata oko 262 hektara na teritoriji opštine Ivanjica i predviđa razvoj novih ski-staza, sistema veštačkog osnežavanja, smeštajnih kapaciteta i prateće infrastrukture. Projekat uključuje i unapređenje komunalne i saobraćajne infrastrukture, što predstavlja jedan od ključnih preduslova za ozbiljniji turistički razvoj planine.

Foto: RINA

Ukoliko dođe do realizacije ovakvih projekata, tržište nekretnina moglo bi da uđe u novu fazu razvoja. Iskustva sa domaćih turističkih centara poput Zlatibora i Kopaonika pokazuju da izgradnja ski i turističke infrastrukture često dovodi do povećane tražnje i rasta vrednosti nekretnina u okolini.

Novi Pazar - oslonac razvoja čitavog regiona

Nekretnine na Goliji ne mogu se posmatrati odvojeno od Novog Pazara, koji predstavlja najznačajniji urbani centar u neposrednoj blizini. Reč je o gradu u kojem cene stanova kontinuirano rastu. Novogradnja se danas uglavnom prodaje po cenama između 1.200 i 1.500 evra po kvadratu sa PDV-om, dok se starogradnja kreće od 1.000 do 1.300 evra po kvadratu, što je i dalje ispod republičkog proseka.

Potražnja za stanovima u Novom Pazaru ostaje izražena, a pojedini projekti novogradnje pronalaze kupce još tokom izgradnje. Upravo kombinacija grada sa aktivnim tržištem nekretnina i planine čije tržište tek treba da se razvije čini ovaj region zanimljivim za kupce sa dugoročnim planovima.

Novi Pazar pruža ekonomsku osnovu, radnu snagu i lokalnu tražnju, dok Golija raspolaže turističkim potencijalom koji još nije dostigao nivo iskorišćenosti karakterističan za razvijenije planinske centre. Istorija razvoja domaćih planinskih destinacija pokazuje da se upravo u periodu pre velikih infrastrukturnih ulaganja najčešće mogu pronaći najniže ulazne cene.

Foto: RINA

Zašto Golija još uvek nije u fokusu investitora

Dva ključna razloga i dalje drže Goliju van glavnog fokusa većine investitora. Prvi je nedovoljno razvijena infrastruktura u poređenju sa Zlatiborom i Kopaonikom. Drugi je status zaštićenog područja, koji doprinosi očuvanju prirodnih vrednosti planine, ali istovremeno ograničava obim i vrste buduće gradnje.

Zbog toga je malo verovatno da će Golija ikada doživeti intenzitet izgradnje kakav je zabeležen na pojedinim drugim turističkim destinacijama u Srbiji. Za neke kupce to predstavlja ograničenje, dok drugi upravo u tome vide najveću vrednost.

Kupcima koji traže potpuno formirano tržište, veliki izbor apartmana i razvijen sistem kratkoročnog izdavanja, Golija danas verovatno neće biti prvi izbor. Sa druge strane, oni koji žele nižu ulaznu cenu, očuvanu prirodu i mogućnost da uđu na tržište pre njegovog ozbiljnijeg razvoja, mogu u ovoj planini prepoznati zanimljivu dugoročnu priliku.

Manastir Studenica, očuvani šumski kompleksi, planinski pašnjaci i prirodna bogatstva po kojima je Golija prepoznatljiva predstavljaju osnov njenog turističkog potencijala. Za sada, taj potencijal još nije pretvoren u tržište nekretnina kakvo postoji na najrazvijenijim planinskim destinacijama u Srbiji. Upravo zbog toga deo investitora u Goliji vidi retku priliku da na tržište uđe pre nego što ono dostigne viši stepen razvoja i formiranosti.