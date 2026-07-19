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Do otvaranja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd ostalo je još 300 dana. Odbrojavanje do najvećeg međunarodnog događaja koji je Srbija ikada organizovala do sada, ulazi u novu fazu.

Danas možemo sa sigurnošću da kažemo da je Ekspo ušao u fazu u kojoj se planiranje završava, a realizacija postaje svakodnevni posao - na gradilištu, u institucijama, ali i kroz intenzivnu saradnju sa međunarodnim učesnicima i partnerima širom sveta. Iz dana u dan, Ekspo 2027 sve više prelazi iz vizije u stvarnost, kroz izgradnju izložbenog kompleksa i prateće infrastrukture, razvoj programskih sadržaja i brojne aktivnosti kojima se projekat predstavlja građanima širom Srbije.

Do danas je učešće na specijalizovanoj izložbi potvrdio više od 140 međunarodnih učesnika, što predstavlja najveći odziv ikada zabeležen za jednu specijalizovanu izložbu u ovoj etapi priprema. Tokom 93 dana trajanja izložbe očekuje se više od četiri miliona posetilaca, a Beograd i Srbija će postati mesto susreta inovacija, kreativnosti, nauke, kulture, sporta, muzike i međunarodne saradnje.

- Danas možemo sa sigurnošću da kažemo da je Ekspo ušao u fazu u kojoj se planiranje završava, a realizacija postaje naš svakodnevni posao - na gradilištu, u institucijama, ali i kroz intenzivnu saradnju sa međunarodnim učesnicima i partnerima širom sveta. Radovi napreduju izuzetnom brzinom, svi kapaciteti su usmereni ka istom cilju, a timovi na svim nivoima rade sinhronizovano kako bismo ispunili svaki rok koji smo postavili. Istovremeno, kroz Ekspo karavan obilazimo gradove širom Srbije, razgovaramo sa građanima i približavamo im temu izložbe, jer želimo da Ekspo bude projekat u kome učestvuje i koji prepoznaje čitava zemlja. Posebno nas raduje činjenica da se za volontiranje na Ekspu do sada prijavilo više od 7.300 ljudi, što pokazuje da građani prepoznaju značaj ovog projekta i žele da budu njegov deo. Upravo ta energija, uz rekordno međunarodno interesovanje, daje nam veliko poverenje da ćemo organizovati događaj koji će ostaviti trajno nasleđe za Srbiju - rekao je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Foto: EXPO 2027

Obeležavanje još 300 dana do otvaranja izložbe nastavlja se u okviru Ekspo karavana - Paviljon igre, koji danas stiže u Vrnjačku Banju. Karavan obilazi gradove širom Srbije sa ciljem da građanima približi temu izložbe „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, predstavi njen značaj i pokaže na koji način će Ekspo 2027 doprineti razvoju lokalnih zajednica, turizma, privrede i međunarodne pozicije Srbije. Kroz interaktivne sadržaje, razgovore i različite aktivnosti, posetioci Ekspo karavana imaju priliku da se neposredno upoznaju sa sadržajem i značajem specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. Nakon Trstenika i Vrnjačke Banje, karavan će i u narednim mesecima nastaviti put širom Srbije.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Pored samog događaja, ona će ostaviti trajno nasleđe kroz novu saobraćajnu infrastrukturu, novi Beogradski sajam, moderne javne objekte koji će nakon izložbe biti u funkciji građana, kao i nove prilike za razvoj turizma, privrede, inovacija i međunarodne saradnje.

Poslednjih 300 dana nisu samo odbrojavanje do svečanog otvaranja - to je period u kome se završavaju pripreme, ubrzava realizacija i svakog dana gradi događaj koji će trajno obeležiti budućnost Srbije.