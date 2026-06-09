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Projekt se gradi u dve faze (deonice) i prva faza obuhvata radove od petlje Jovanovac do petlje Petrovac, a druga izgradnju trase od petlje Petrovac do Dragobraća.

Kako navode, intenzivno se izvode radovi i na drugoj fazi izgradnje, pre svega na mostu u naselju Petrovac. Nova brza saobraćajnica biće duga 22 kilometra i omogućiće bezbednije i efikasnije odvijanje saobraćaja brzinom do 100 kilometara na čas.

Projektom je predviđena izgradnja pet saobraćajnih petlji i 24 infrastrukturna objekta, među kojima su 14 mostova, pet nadvožnjaka i pet podvožnjaka.

Severna obilaznica, kako navodi preduzeće, predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za Kragujevac i region, a njenom izgradnjom biće rasterećen gradski saobraćaj i unapređena povezanost sa glavnim putnim pravcima.

Biznis Kurir/Telegraf

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