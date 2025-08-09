Slušaj vest

Severna obilaznica oko Kragujevca biće kompletno završena do kraja 2028 godine. To je prilikom obilaska jednog od najvećih gradilišta u Srbiji najavila Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Srbije.

Ministarka Sofronijević je danas, povodom Dana građevinara, na gradilištu Severne obilaznice oko Kragujevcu, prisustvovala potpisivanju Kolektivnog ugovora između sindikata građevinara i Unije poslodavaca. Ovom prilikom ministarka je posetila jedno od trenutno najvećih gradilišta u Srbiji u pratnji gradonačelnika Kragujevca, Nikole Dašića, Zorana Drobnjaka, v.d direktora JP „Putevi Srbije“, predstavnika izvođača, nadzora, Granskog sindikata građevinara i Unije poslodavaca.

Uputivši čestitke povodom Dana građevinara, svim građevinarima i zaposlenima u ovom sektoru u Srbiji, Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture istakla je da ovaj sektor koji broji preko 125.000 zaposlenih u Srbiji predstavlja jedan od glavnih stubova naše privrede čiji rad doprinosi da Srbija dobija lepše i modernije lice.

Foto: Info služba Grada Kragujevca

- Mislim da će aktivan dijalog među nama, na šta su i Vlada i resorno ministarstvo spremni, doneti mnoge dobre stvari, sa jedne strane za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u građevinarstvu, za poboljšanje uslova rada, a sa druge strane da ojačamo srpska preduzeća, srpske građevinske firme, da oni mogu da nam se pojave kao glavni izvođači jer imamo kapaciteta za to. Želimo da ojačamo srpske firme da budu glavni nosioci srpskih projekata – poručila je ministarka Sofronijević.

Gradonačelnik Kragujevca, Nikola Dašić, istakao je da se ova saobraćajnica gradi ozbiljnim tempom, bez dana zastoja, na šta je posebno ponosan.

Foto: Info služba Grada Kragujevca

- Došli smo u situaciju da srpske kompanije izvode radove, gde se dinamika ne propušta ni za dan. Želim da pohvalim Gradsku upravu, sve službe koje su uključene u ovaj projekat. Saradnja sa izvođačima je na dnevnom novou, na terenu, bez dana kašnjenja, gde se svaki problem u trenutku otklanja. To je nešto na šta nismo navikli prethodnih decenija – istakao je Dašić i dodao da je Severna obilaznica velika i važna saobraćajnica koja ne samo da će isključiti težak saobraćaj iz grada, nego će otvoriti nove industrijske zone, komercijalne i stambene zone i povezati grad Kragujevac na jedan sasvim drugačiji način.

Foto: Info služba Grada Kragujevca

Pre obilaska gradilišta, ministarka se u Gradskoj kući sastala sa gradonačelnikom Kragujevca i njegovim saradnicima. Na sastanku je bilo reči o tekućim i predloženim projektima, kao i o rehabilitaciji lokalnih puteva.

Foto: Info služba Grada Kragujevca