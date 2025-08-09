SEVERNA OBILAZNICA OKO KRAGUJEVCA BIĆE ZAVRŠENA DO 2028. Povezaće grad na sasvim drugačiji način, a evo čemu će sve doprineti! (FOTO)
Severna obilaznica oko Kragujevca biće kompletno završena do kraja 2028 godine. To je prilikom obilaska jednog od najvećih gradilišta u Srbiji najavila Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Srbije.
Ministarka Sofronijević je danas, povodom Dana građevinara, na gradilištu Severne obilaznice oko Kragujevcu, prisustvovala potpisivanju Kolektivnog ugovora između sindikata građevinara i Unije poslodavaca. Ovom prilikom ministarka je posetila jedno od trenutno najvećih gradilišta u Srbiji u pratnji gradonačelnika Kragujevca, Nikole Dašića, Zorana Drobnjaka, v.d direktora JP „Putevi Srbije“, predstavnika izvođača, nadzora, Granskog sindikata građevinara i Unije poslodavaca.
Uputivši čestitke povodom Dana građevinara, svim građevinarima i zaposlenima u ovom sektoru u Srbiji, Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture istakla je da ovaj sektor koji broji preko 125.000 zaposlenih u Srbiji predstavlja jedan od glavnih stubova naše privrede čiji rad doprinosi da Srbija dobija lepše i modernije lice.
- Mislim da će aktivan dijalog među nama, na šta su i Vlada i resorno ministarstvo spremni, doneti mnoge dobre stvari, sa jedne strane za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u građevinarstvu, za poboljšanje uslova rada, a sa druge strane da ojačamo srpska preduzeća, srpske građevinske firme, da oni mogu da nam se pojave kao glavni izvođači jer imamo kapaciteta za to. Želimo da ojačamo srpske firme da budu glavni nosioci srpskih projekata – poručila je ministarka Sofronijević.
Gradonačelnik Kragujevca, Nikola Dašić, istakao je da se ova saobraćajnica gradi ozbiljnim tempom, bez dana zastoja, na šta je posebno ponosan.
- Došli smo u situaciju da srpske kompanije izvode radove, gde se dinamika ne propušta ni za dan. Želim da pohvalim Gradsku upravu, sve službe koje su uključene u ovaj projekat. Saradnja sa izvođačima je na dnevnom novou, na terenu, bez dana kašnjenja, gde se svaki problem u trenutku otklanja. To je nešto na šta nismo navikli prethodnih decenija – istakao je Dašić i dodao da je Severna obilaznica velika i važna saobraćajnica koja ne samo da će isključiti težak saobraćaj iz grada, nego će otvoriti nove industrijske zone, komercijalne i stambene zone i povezati grad Kragujevac na jedan sasvim drugačiji način.
Pre obilaska gradilišta, ministarka se u Gradskoj kući sastala sa gradonačelnikom Kragujevca i njegovim saradnicima. Na sastanku je bilo reči o tekućim i predloženim projektima, kao i o rehabilitaciji lokalnih puteva.
Ministarka je nakon sastanka rekla da Grad Kragujevac ima odličan tim za realizaciju velikih projekata kao i najbolje pripremljenu projektnu dokumentaciju. Ona je istakla da će izgradnjom Severne obilaznice, građani Kragujevca dobiti ne samo bolju povezanost sa ostatkom Srbije, već i zdraviji i čistiju sredinu, izmeštanjem kompletnog teškog saobraćaja iz centra grada, što znači manje buke i manje zagađenja.