U vreme kada se sve češće govori o poskupljenju avionskih karata, pronalaženje povoljnog letovanja deluje kao težak zadatak. Ipak, jedna destinacija se izdvojila kao najpristupačnija za leto 2026. godine, Agadir u Maroku, primorski grad koji nudi veliki izbor letovališta i prijatnu klimu.

Agadir privlači turiste dugim peščanim plažama, živopisnim pijacama i sa više od 300 sunčanih dana godišnje. Gradski bulevari ukrašeni su palmama, dok se duž obale nižu brojni barovi. Opušten duh grada prati razvijen noćni život i raznovrsne aktivnosti, poput vodenih sportova i izleta u obližnji nacionalni park.

Prema podacima turističke platforme Loveholidays, prosečna cena sedmodnevnog paket aranžmana za letovanje u Agadiru iznosi oko 260 evra po osobi za putovanja u periodu od 1. juna do 31. avgusta. Kako navodi Numbeo, veliko lokalno pivo košta oko 50 marokanskih dirhama (približno 4 evra), dok bezalkoholno piće iznosi 8,21 dirham (oko 23 centa).

Osnovne informacije o Agadiru

Grad kakav danas poznajemo relativno je novijeg datuma. Nakon razornog zemljotres u Agadiru 1960, gotovo je potpuno uništen i potom planski obnovljen. Upravo zato današnji Agadir karakterišu moderan urbanizam, široke avenije, niža gradnja i jasno organizovani kvartovi, što ga čini jednim od preglednijih i pristupačnijih gradova u Maroku.

Za razliku od užurbanih medina u gradovima poput Marakeša ili Feza, Agadir nudi opušteniji ritam, što ga čini idealnim za putnike koji žele spoj egzotike i komfora.

Njegova najveća atrakcija je prostrana peščana plaža duga gotovo deset kilometara. Blaga klima tokom cele godine, uz više od 300 sunčanih dana, čini ga pogodnim za posetu i van glavne letnje sezone.

Ljubitelji aktivnog odmora ovde dolaze zbog surfovanja. Oni koji preferiraju mirniji boravak mogu uživati u dugim šetnjama uređenim šetalištem uz obalu.

Spoj tradicije i savremenog života

Iako moderan, Agadir je zadržao dodir sa tradicionalnim načinom života. Souk El Had je nezaobilazan za sve koji žele autentično iskustvo, od šarenih začina i rukotvorina do lokalnih specijaliteta.

Grad je poznat i po bogatoj kuhinji, sveža riba, aromatični tajini i tradicionalni kus-kus nezaobilazni su deo gastronomske ponude. U večernjim satima Agadir postaje živahan, sa brojnim restoranima, barovima i klubovima, posebno u zoni marine, piše Index.hr.

Za ljubitelje istorije, Agadir Oufella uzdiže se iznad grada, ostaci stare tvrđave sa koje se pruža impresivan pogled na čitav zaliv. Grad je ujedno i odlična polazna tačka za istraživanje južnog Maroka, uključujući izlete u pustinju, planine Atlas i tradicionalna berberska sela.

Posebno su traženi jednodnevni izleti u Rajska dolina, gde se među stenama nalaze smaragdni bazeni i vodopadi, prizor koji više podseća na oazu nego na tipičan pustinjski pejzaž.

Agadir možda ne predstavlja klasičnu sliku autentičnog marokanskog grada, ali upravo u tome leži njegova posebnost. Idealan je za putnike koji žele da iskuse Maroko na pristupačan i opušten način, bez prevelikog kulturološkog šoka.