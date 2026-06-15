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Poznata hrvatska potrošačka platforma Halo, inspektore (nezavisna Fejsbuk stranica) koju je pokrenuo Evropski centar izvrsnosti potrošača (ECIP) i koja je stekla veliku popularnost organizovanjem bojkota trgovinskih lanaca zbog visokih cena, objavila je upozorenje o sve učestalijoj prevari putem lažnih oglasa na društvenim mrežama.

Ovog puta obratio im se vredan stočar sa Brača koji je preko oglasa na Fejsbuku naručio profesionalni uređaj za šišanje ovaca i platio ga 95 evra. Nakon nekoliko dana stigao mu je paket i tu počinje problem. Umesto naručenog alata, u kutiji ga je sačekao jeftin akumulatorski perač za automobile, takozvani "Car Washing Artifact“ kineske proizvodnje, čija je stvarna vrednost svega 20 do 30 evra.

- Umesto da ja šišam ovce uređajem koji sam pošteno platio, ispalo je da su oni mene ošišali za 95 evra - poručio je prevareni ostrvljanin.

Kako funkcioniše ova prevara?

Hiljade ljudi širom Evrope i Hrvatske prijavljuju isti obrazac prevare. Naruče skuplju tehniku, alat ili brendiranu garderobu preko oglasa na Fejsbuku i Instagramu, a na kućnu adresu im stigne bezvredna roba, poput krpe, plastičnog priveska ili starog komada odeće.

Kao pošiljalac na nalepnici paketa navodi se "Alpha Connections Inc“, entitet koji ne postoji ni u jednom registru legalnih internet prodavnica. Ako taj naziv unesete u pretraživač, pronaći ćete samo pritužbe prevarenih kupaca širom Evrope.

Prevaranti redovno menjaju izmišljena imena - Alpha Connections, Apex Strategies, Stellar Tech, Black Intermezzo, ali adresa logističkog skladišta u Velikoj Gorici, Poštanska 25, uvek ostaje ista.

Paket Foto: Shutterstock

Reč je o tranzitnom centru kompanije Packeta International, kroz koji paketi iz inostranstva legalno ulaze u Hrvatsku. Dostavne službe, poput Hrvatske pošte, nisu učesnici u prevari jer po zakonu ne smeju da otvaraju pakete niti da proveravaju njihov sadržaj.

Šta uraditi ako vam stigne lažni paket?

Halo, inspektore podseća na pravo koje mnogi ne koriste. Paket ne može da se otvori pre plaćanja, ali odmah nakon plaćanja i to u prisustvu poštara imate pravo i obavezu da proverite sadržaj.

Ako utvrdite da ste prevareni, radnik pošte dužan je da sačini službeni zapisnik, na osnovu kojeg pošta obustavlja isplatu novca prevarantu, vraća vam uplaćeni iznos na licu mesta i paket šalje nazad pošiljaocu.

- Zlatna pravila zaštite koja preporučujemo su sledeća: Upozorite ukućane, naročito starije članove porodice, da nikada ne preuzimaju i ne plaćaju pakete koje lično nisu naručili. Prevaranti najčešće zarađuju upravo na tome što neko preuzme paket misleći da ga je naručio neko od ukućana.

Ako niste sigurni, zamolite dostavljača da paket ostavi u paketomatu dok ne proverite sa porodicom. Otvorite paket odmah, nikako nemojte čekati da poštar ode. Platite ga, uzmite u ruke i otvorite pred njim. Ako vas ubeđuje da nema vremena, insistirajte na svom pravu jer je to jedini način da sačuvate svoj novac - upozoravaju iz Halo, inspektore.

Ako prevaru otkrijete tek nakon što je poštar otišao, sa paketom i nalepnicom odmah se uputite u najbližu poštu i podnesite prigovor zvaničnim putem. Nemojte sami slati paket nazad u Veliku Goricu, jer tamo ne postoji služba koja će rešiti vaš problem.