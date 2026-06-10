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Policija ponovo upozorava građane, posebno starije osobe, da budu oprezni prema nepoznatim osobama koje nude razne usluge ili pogodnosti uz prethodnu uplatu novca.

Naime, policija u Hrvatskoj traga za nepoznatom ženom koja je prevarila 72-godišnjeg muškarca i time ga oštetila za 1.450 evra obećavajući mu povećanje penzije.

Kako je saopštila Policijska uprava virovitičko-podravska, slučaj se dogodio 5. juna u popodnevnim satima na području Slatine. Nepoznata žena došla je na kućnu adresu penzionera i ponudila mu pomoć u ostvarivanju veće penzije.

Za navodnu uslugu tražila je 1.450 evra, uveravajući ga da će mu pomoći u postupku povećanja penzijskih primanja. Muškarac joj je predao traženi novac, a ona mu je obećala da će ga za dva dana obavestiti o rezultatima.

Međutim, nakon toga se više nije javila, a obećano povećanje penzije nije ostvareno. Tek tada je 72-godišnjak shvatio da je prevaren i slučaj prijavio policiji.

ilustracija Foto: Shutterstock

Policija sprovodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila identitet počiniteljke i okolnosti događaja, a o svemu će biti obavešteno nadležno tužilaštvo.

Policija ponovo upozorava građane, posebno starije osobe, da budu oprezni prema nepoznatim osobama koje nude razne usluge ili pogodnosti uz prethodnu uplatu novca.

Saveti za građane

Građanima se savetuje da ne predaju novac nepoznatim osobama bez provere njihovog identiteta i ovlašćenja, da ne veruju obećanjima o brzom ostvarivanju finansijskih pogodnosti i da se pre donošenja odluke posavetuju sa članovima porodice ili nadležnim institucijama.

U slučaju sumnje potrebno je zatražiti zvaničnu identifikaciju osobe i proveriti istinitost njenih navoda, a svaki sumnjiv događaj prijaviti policiji na broj 192 ili u najbližoj policijskoj stanici.