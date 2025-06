U javnosti često vlada uverenje da su nemački penzioneri bezbrižni, da putuju, uživaju u hobijima i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti – dok srpski penzioneri broje dinare do kraja meseca. Ali, da li je ta slika uvek tačna?

- Radio sam u privatnim staračkim domovima u Nemačkoj, ali prijatelj mi otvara dom u Austriji tako da mi je to sad bliže i u materiji sam. Kako god mi to gledali, sve ide u korist Nemaca, počeći od penzija. Čak i oni penzioneri koji imaju minimalac, imaju to pravo da se obrate i dobiju pomoć. Postoje kuće gde oni mogu da dobiju besplatan obrok - kaže Gajić i dodaje: