Bor je danas još jednom potvrdio svoju poziciju jednog od ključnih industrijskih i razvojnih centara istočne Srbije. Na prvom ovogodišnjem Sajmu zapošljavanja, održanom u organizaciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i grada Bora, 26 poslodavaca ponudilo je više od 500 radnih mesta, ukazujući na snažnu potrebu privrede za novim kadrovima i nastavak investicionog ciklusa u ovom regionu.

Prema rečima v.d. direktorke borske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Adrijane Pupovac, sajam predstavlja važan instrument povezivanja tržišta rada, ali i indikator njegovih budućih kretanja.

Nedostaje radna snaga

-Sajam je uvek izuzetna prilika da se ostvari neposredan kontakt i povežu poslodavci i nezaposleni. Osim što mogu direktno da razgovaraju sa poslodavcima, nezaposleni mogu da se informišu o aktuelnim i budućim potrebama tržišta rada. Ovo je 23. sajam u Boru, a najtraženija zanimanja su iz oblasti rudarstva, saobraćaja, elektrotehnike, građevinarstva, mašinstva, ugostiteljstva, turizma, trgovine, ekonomije i prava, uz stalnu potrebu i za nekvalifikovanom radnom snagom- navela je Pupovac.

Da je izazov nedostatka radne snage sve izraženiji, istakao je i direktor Regionalne privredne komore Zaječarskog upravnog okruga Dejan Tošić.

-Ovakvi sajmovi su važni i za kompanije i za gradane koji traže zaposlenje. Sve je teže doći do kvalitetne radne snage, zbog čega je saradnja svih aktera na tržištu rada od kljucnog znacaja- rekao je Tošić.

Iz Regionalne agencije za razvoj istocne Srbije "RARIS" poručuju da sajmovi zapošljavanja daju realnu sliku tržišta rada i njegovih kretanja.

-Sajam pokazuje odnos ponude i potražnje i pruža uvid u stvarne potrebe privrede. Onima koji ne pronadu zaposlenje potrebno je obezbediti dodatnu podr-šku kroz druge programe - izjavio je Boban Kostandinović.

Jačanje lokalne ekonomije

Sajam je otvorio zamenik predsednika Skupštine grada Bora Ivan Vučković, uz poruku da ovakvi događaji doprinose jačanju lokalne ekonomije i otvaranju novih razvojnih perspektiva.

Posebnu pažnju nezaposlenih i ove godine privukla je kompanija Serbia Zijin Mining, koja nastavlja da širi svoje poslovanje i kadrovske kapacitete.

-Za nas je učešće na Sajmu važna prilika da se direktno povežemo sa lokalnom zajednicom i predstavimo mogucnosti koje nudimo. Od početnih 120 zaposlenih, danas imamo gotovo 1.400 direktno angažovanih i još nekoliko hiljada indirektno, pri čemu čak 90 odsto čine domaći kadrovi. Trenutno su otvorene pozicije za električare, bravare, zavarivače, hemijske tehničare, kao i za različite inženjerske profile - izjavila je Kristina Lazić iz sektora ljudskih resursa kompanije.

Među posetiocima sajma bili su i mladi koji tek ulaze na tržište rada i razmatraju svoje prve profesionalne korake. Svršeni gimnazijalac

Boško Dimitrijević rekao je da mu je cilj stabilan posao i rad u struci.

-Voleo bih da radim u oblasti zaštite životne sredine - naveo je Dimitrijević.

Sajam profesionalne orijentacije

Dvadesetčetvorogodišnja Viktorija Momirović, operater za preradu metala, istakla je da traži posao u svojoj struci i stabilno radno okruženje.

-Želela bih da ostanem u struci i razvijam se dalje - rekla je Momirović.

Elektrotehničar računara Aleksa Lončar navodi da mu je važna mogućnost učenja i napredovanja, ali i rad u većem sistemu.

-Tražim posao gde mogu da se usavršavam i napredujem, a privlače me i veći sistemi poput Srbija Zidjin Majninga, gde ima prostora za razvoj - rekao je Lončar.