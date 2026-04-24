Uređenje dela gradskog jezgra u Novom Sadu trebalo bi da počne u narednih mesec-dva, budući da su odabrani izvođači radova - grupa preduzeća na čelu s "Put-investom" s kojim je kao mnosiocem posla nadavno zaključen ugovor vredan 635.181.000 dinara, s PDV-om.

Reč je o drugoj fazi radova (etapa 2b), kojom je obuhvaćena zona Ulice Modene i deo Ilije Ognjanovića, a rok za završetak svih radova je 300 kalendarskih dana, od uvođenja izvođača u posao.

Osim nosioca posla zaduženog za 50 odsto radova, za uređenje dela gradskog jezgra biće zadužene i firme "Macchina Security" i "L3 Connect", "Instel-inženjering", "Tecton Geosystems" i "Kvelt NS", dok su podizvođači "Energotehnika Južna Bačka", "Lika-Emi" i "Suuniko Solutions".

Za usluge stručnog nadzora nad radovima spremljeno je gotovo 16 miliona dinara, bez poreza, te da se ponude na taj tender Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije podnose se do 5. maja.

Za uređenje prostora iznad podzemne garaže u Ulici Modene, ali i preostalih površina, kao polazna osnova korišćena su rešenja s urbanističko-arhitektonskog konkursa iz 2018. godine. Nakon toga je 2019. godine s društvom za projektovanje, urbanizam i ekologiju "Andzor inženjering", kao nosiocem posla zaključen ugovor za izradu tehničke dokumentacije uređenja starog gradskog jezgra. Zbog veličine i kompleksnosti samog prostora, organizacije i funkcionalnosti prilikom izvođenja radova, projektna dokumentacija je podeljena na više faza.

Parterno uređenje, između ostalog, podrazumeva izgradnju puteva i hidrograđevinskih objekata, postavljanje cevovoda, spoljne rasvete, instalaciju telekomunikacionih sistema, pejzažno uređenje zelenih površina, kao i nabavku i montažu urbane opreme, klupa i korpi za otpatke.

Biciklistička staza, pešačka zona Od raskrsnice Bulevara Mihajla Pupina sa Ulicom Modene, do ulaza u Ilije Ognjanovića, projektovana je dvosmerna biciklistička staza. Objašnjeno je da je popločanje u pešačkoj zoni rešeno kroz jedinstvenu matricu, koja povezuje centralnu gradsku zonu kroz diskretno tonirane nijanse kamena. Slepi deo Ulice Ilije Ognjanović biće povezan u funkcionalnu celinu sa Ulicom Modene. - Novoprojektovanim rešenjem ulica se planira u režimu proširenja pešačke zone, sa mogućnošću prolaska interventnih vozila i vozila sa posebnom dozvolom. Popločanje je rešeno kroz jedinstvenu matricu koja se nastavlja na ulicu Modene u istom ritmu. Novim rešenjem je posebno obrađena i definisana denivelacija prema Bulevaru Mihajla Pupina, sa novom rampom. Postojeća fontana, biće zamenjena novom, u skladu sa novim denivelacijskim rešenjem. Stabla u tom delu Ilije Ognjanovića se zadržavaju, a predviđa se i sadnja četiri nova u delu prema Ulici Modene - piše u tenderskoj dokumentaciji.

Drugom fazom radova obuhvaćena je zona Ulice modene i dela Ulice Ilije Ognjanovića, površine oko 11.600 kvadratnih metara, koju su projektanti "Andzor inženjeringa" i DBA podelili u tri funkcionalne celine.

Projektom podzemne garaže definisane su zone iznad tog objekta, koje su u parternom uređenju predviđene za temelje novoprojektovane nadstrešnice letnjih bašta, visokog zelenila i retenzija predviđenih planskom dokumentacijom - U delu pešačke zone, paralelno sa Tanurdžićevom palatom, predviđen je interventni koridor širine šest metara, namenjen za prolaz vozila snabdevanja, komunalnih službi i hitnih intervencija, kao i za biciklistički saobraćaj. Između postojeće nadstrešnice Tanurdžićeve palate i interventnog koridora je ostavljena zona za žardinjere i klupe. Druga funkcionalna celina obuhvata centralni deo prostora, namenjen ambijentalnoj celini u kombinaciji zelene površine sa drvoredom, zone za odmor i socijalizaciju uz linijsku vodenu površinu i reprezentativne zelene površine sa niskim rastinjem. Tu su smešteni pešački ulazi/izlazi iz garaže u vidu kućica, jedna na severnom delu prema Trgu slobode, a druga na ulasku u pešačku zonu. Takođe, u okviru ambijentalne celine uklopljena je pozicija za spomenik Lazi Kostiću. U severozapadnom delu prema Trgu slobode planirana je fontana između izlazne kućice i trga - navedeno je u tehničkom opisu projekta.

Spomenik Lazi Kostiću biće, kako je objašnjeno, izmešten, u odnosu na prethodnu poziciju, tako da su na osnovu novog položaja definisane i pozicije klupa, stepenica i ostalih elementa parternog uređenja, kao i linijska fontana čiji je pravac definisan pozicijom spomenika.

Površine podeljene na 11 zona Celokupnim projektom uređenja i rekonstrukcije gradskog jezgra obuhvaćene su javne površine, koje se prostiru na 6,82 hektara, i koje su podeljene u 11 karakterističnih zona - Pozorišni trg, Uspenska ulica, prolaz do polukružnog trga, polukružni trg i prolaz Miloša Hadžića, plato ispred starog bioskopa JNA, deo Njegoševe ulice, Trg slobode, Ulica Modene, deo Ulice Ilije Ognjanovića, Ulica kralja Aleksandra i Prolaz uz Menratovu palatu. U prvoj fazi rekonstruisan je Pozorišni trg, Uspenska ulica i deo prolaza između Srpskog narodnog pozorišta i "Apolo centra", radovi su trajali 290 dana, a Grad je uložio oko 400 miliona dinara.

Treću funkcionalnu celinu formiraju letnje bašte, na približno istoj poziciji kao pre, s tim što je u skladu sa planskom dokumentacijom projektovana jedinstvena kontinualna nadstrešnica, kako je navedeno, uniformnog izgleda za sve bašte.

- Između objekata i zone za letnje bašte projektovan je trotoar širine četiri metra. Biljke u zelenim površinama su veoma dinamične - kako koloritom, obimom tako i pokretom-njišu se i stvaraju zvukove na laganom vetru, na dodir veoma različite a prisutne i u mirisnim formama, čime ovaj prostor postaje prijatnije mesto za boravak - pojašnjavaju projektanti.

Od raskrsnice sa Ulicom Ilije Ognjanovića do Bulevara Mihajla Pupina deo Ulice Modene namenjen je kolskom saobraćaju i kolskom ulazu/izlazu u podzemnu garažu. Od raskrsnice Bulevara Mihajla Pupina sa Ulicom Modene do ulaza u pešačku zonu, u blizini gde je nekada bilo zaštićeno stablo koprivića, uništeno u oluji, projektovana je dvosmerna biciklistička staza. Parking za bicikle predviđen je na sredini Ulice Modene, gde se završava dvosmerna biciklistička staza, ispred ulaza u pešačku zonu, odakle se staza integriše sa pešačkom stazom, u propisanom režimu kretanja.

U južnom delu ulice ka Bulevaru Mihajla Pupina planiran je parking za motocikle, pored pešačkog ostrva. Popločanje u pešačkoj zoni je rešeno kroz jedinstvenu matricu koja parterno povezuje centralnu gradsku zonu kroz diskretno tonirane nijanse granita.

