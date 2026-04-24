U nemačkoj saveznoj pokrajini Falačko-Porajnje dogodio se nešto neverovatano. Naime, jedna Nemac je postao bogatiji za više od 700.000 evra, ali samo u teoriji. On je uplatio dobitni listić, ali je preminuo pre izvlačenja i sada se postavlja pitanje ko sada ima pravo na dobitak?

Kako pišu nemački mediji, preminuli igrač lutrije osvojio je na lutriji 703.600 evra u Eurojackpotu u izvlačenju 10. marta. Međutim, on je preminuo pre izvlačenja. Ovaj neobičan slučaj omogućen je aktivnom pretplatom na lutriju, objasnili su iz nemačke lutrije.

Prema njihovim rečima, muškarac je predao dobitni tiket dok je još bio živ, a on je ostao važeći i nakon njegove smrti. Dobitak je ostvaren u periodu kada je pretplata još uvek bila aktivna.

Ko ima pravo na dobitak?

Prema rečima kompanije, pravna situacija je jasna: dobitak postaje deo imovine i prelazi na naslednike. Postupak provere je sada završen, a iznos će biti isplaćen udovici.