ČOVEK DOBIO NA LUTRIJI I SVE IZGUBIO DOK JE TREPNUO: Od multimilionera postao beskućnik - Evo kako je ostao bez 'prebijene banke'!

Li Rajan, poznatiji kao Loto Lag, nazvao je svoj nepredviđeni uspeh "prokletstvom" nakon dva razvoda, ulaganja iz noćne more i završetka na ulici. Sve je krenulo kada su on i njegova devojka Karen Tejlor osvojili džekpot 1995. godine kada su živeli sa troje dece u opštini Lester.

Odigrali su srećnu kartu dok je Li čekao suđenje za rukovanje ukradenim automobilima, a služio je kaznu u zatvoru kada je novac stigao. To je učinilo Lija prvim britanskim dobitnikom na lutriji koji je bio zatvoren - ali ne i jedinim koji je postao žrtva 'Loto kletve'.

- Moj cimer me je upozorio da pazim šta želim. Novac je bio prokletstvo - rekao je on.

Nakon što je odslužio devet meseci, multimilioner je svoj novac počeo da troši velikom brzinom, najpre na raskošnu vilu vrednu milion funti i kolekciju luksuznih automobila.

Imao je svoj Bentli, Ferari, Porše i BMW sa personalizovanim registarskim tablicama LEE 1, LEE 2, LEE 3, LEE 4. Li se, takođe, počastio i sa dva Dukati superbicikla, avionom vrednim 125.000 funti i helikopterom Bell JetRanger od 235.000 funti.

Međutim, do 2003. se razišao sa Karen i preselio u Kirgistan sa novom devojkom Jildiz Djangarachevom. Tada je sve krenulo nizbrdo. Nakon raspada braka sa Karen, Li je izgubio dva miliona funti zbog loših ulaganja. On je čak pokušao da vodi ribnjak u domovini svoje druge žene, ali ga je preuzela lokalna mafija.

Potom, lokalci su mu ukrali veliku sumu njegovog dobitka, dok ga je žena kod koje je stanovao u tom trenutku opljačkala za 40.000 funti.

U međuvremenu, jedan čovek je gađao i zapalio njegov Ferrari od 145.000 funti i karavan od 15.000 funti. To je dovelo do još jednog razvoda i Li se vratio u Veliku Britaniju bez novca.

Dve godine je teško spavao dok je razmišljao o gubitku džekpota od 6,5 miliona funti, prenosi The Sun.

- Pazi šta želiš. Ljudi uvek misle: 'O, ako pobedim sutra, to će biti kraj mojih briga'. To jednostavno nije tačno, ovo je samo početak vaših briga. Videćete ko je ko u tvom životu, čak i u sopstvenoj porodici to postaje rasparčano. Sve je to zapravo samo iluzija - rekao je on za Mirror.

Nakon što je izgubio sve, on je pronašao posao slikara i dekoratera koji mu je obezbedio unutrašnji mir. Sada živi u Tvickenhamu u jugozapadnom Londonu, i kaže:

- Osim smrti, ne možete dobiti mnogo više od beskućnika, pa sam se testirao i sve je dobro. Ponekad čak i sada provodim noći u šatorima samo da bih se podsetio da sam otporan na bombe, prošao sam kroz sve to. Sada samo tražim onu sredinu gde još uvek morate da težite onome što želite, a ne da vam se to samo preda.

Razmišljajući o svom životu, Li je rekao: Bilo je vremena kada sam se molio da vratim svoj novac, ali sada sam u ovom trenutku srećniji nego što sam ikada bio u svom životu.

