Porše (Porsche) je pristao na prodaju svojih udela u kompanijama Bugati Rimac (Bugatti Rimac) i Rimac Grupa konzorcijumu koji predvodi HOF Capital, investiciona kompanija sa sedištem u Njujorku, koja je investitor u kompanijama poput SpaceX, OpenAI i Anthropic. Ugovor o transakciji potpisan je 24. aprila 2026. godine. Završetak transakcije očekuje se nakon regulatornih odobrenja nadležnih organa, navodi se u saopštenju Rimac Grupe koje smo upravo dobili. Vrednost transakcije nije navedena, ali u poslovnim krugovima saznajemo da je ovaj dogovor vredniji od vrtoglavih milijardu evra.

Porše i Rimac Grupa osnovali su 2021. godine Bugati Rimac kao zajedničko preduzeće (joint venture) kako bi služilo kao dom kultnom brendu Bugati. U ovom zajedničkom preduzeću, Porše drži manjinski deo od 45%, dok je Rimac Grupa vlasnik 55% udela. Porše takođe drži 20,6% udela u Rimac Grupi. Kao deo transakcije koja je danas najavljena, Porše će prodati svoje udele u Bugati Rimcu i Rimac Grupi konzorcijumu koji predvodi HOF Capital, dok će Rimac Technology ostati dobavljač ključnih komponenti za Porše i druge marke Folksvagen (Volkswagen) koncerna. Konzorcijum investitora uključuje BlueFive Capital kao najvećeg investitora, kao i grupu institucionalnih investitora iz SAD i Evrope, objašnjavaju u Rimcu.

Završetak transakcije do kraja 2026.

Nakon završetka transakcije, Rimac Grupa će preuzeti kontrolu nad celim Bugati Rimcem, koji je ujedno 100% vlasnik kompanije Bugatti Automobiles u Francuskoj, kroz strateško partnerstvo sa HOF Capitalom i BlueFive Capitalom u cilju podrške kontinuiranom rastu. HOF Capital će se dodatno pridružiti Rimac Grupi kao najveći akcionar uz Matu Rimca, osnivača i glavnog izvršnog direktora (CEO) Bugati Rimca. S obzirom na regulatorna odobrenja, završetak transakcije se očekuje do kraja 2026. godine. Uključene strane su se dogovorile da će finansijske uslove transakcije zadržati u tajnosti, osim kada je njihovo objavljivanje neophodno u skladu sa primenjivim obavezama finansijskog izveštavanja.

- Prilikom stvaranja zajedničkog preduzeća Bugati Rimac, zajedno sa Rimac Grupom, uspešno smo postavili temelje za budućnost brenda Bugati. I kao rani investitor u Rimac Grupu, Porše je dao značajan doprinos razvoju kompanije Rimac Technology u Tier-1 automobilsku tehnološku kompaniju. Sada, prodajom našeg udela, želimo da pokažemo da ćemo se fokusirati na osnovno poslovanje (core business) Poršea. Želimo da zahvalimo Mati Rimcu i njegovom timu na konstruktivnoj saradnji i međusobnom poverenju tokom proteklih godina - izjavio je dr Mihael Lajters (Michael Leiters), izvršni direktor kompanije Porsche AG.

Simbol automobilske strasti

Mate Rimac, izvršni direktor Bugati Rimca, ističe da je Porše bio njihov ključni partner i da su izuzetno zahvalni na njegovoj ulozi u osnivanju Bugati Rimca.

„Sa snažnim temeljima koje nam je njihova podrška pružila, sada imamo strukturu koja nam omogućava da još brže ostvarujemo našu dugoročnu viziju. Radujemo se saradnji sa našim novim partnerima, dok ćemo sa Poršeom i drugim članicama Folksvagen koncerna i dalje sarađivati kao dobavljač ključnih komponenti poput baterija i pogonskih sistema“, izjavio je Rimac.

Hišam Elhadad (Hisham Elhaddad), suosnivač i izvršni partner u HOF Capitalu, istakao je da je više od jednog veka Bugati bio brend čija tradicija i inovacija deluju na najvišem nivou. „Ponosni smo što ćemo kroz saradnju sa Matom Rimcem i njegovim timom graditi novo poglavlje, kombinujući disciplinovani rast sa majstorskom tradicijom i originalnošću koji ostaju nenadmašni“, poručio je on.

„Bugati je simbol automobilske strasti, koju je stvorio Etore Bugati (Ettore Bugatti) težeći spoju lepote i performansi. BlueFive Capital pristupa ovoj prilici ne samo kroz finansijsku transakciju, već se radujemo radu sa celim Bugati Rimac timom u čast tog nasleđa za generacije koje tek dolaze“, kaže Hazem Ben-Gasem (Hazem Ben-Gacem), osnivač i izvršni direktor u BlueFive Capitalu.