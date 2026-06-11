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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić dao je nalog poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama za sprovođenje monitoringa zasada maline na teritoriji Republike Srbije, sa ciljem provere stanja u proizvodnji i unapređenja sistema podrške proizvođačima.

Šta će sve obuhvatiti monitoring?

Ove aktivnosti usmerene su na proveru stanja na terenu i prikupljanje preciznih podataka:

Kontrola prijavljenih površina: Provera da li su površine za koje su ostvarena prava na podsticaje zaista pod zasadima maline.

Procena zasada: Dobijanje preciznijeg uvida u zdravstveno stanje zasada, njihovu održivost i ukupan proizvodni potencijal ovog sektora.

Fokus na kritične tačke: Posebna pažnja biće posvećena većim prijavljenim površinama, zasadima sa vidljivim neslaganjem u odnosu na prijavljeno stanje, kao i parcelama kod kojih postoje naznake da nisu u aktivnoj proizvodnji.

Iz ministarstva naglašavaju da cilj ovih aktivnosti nije kažnjavanje proizvođača, već obezbeđivanje da sredstva državne podrške stignu do onih koji zaista proizvode, što će omogućiti kreiranje kvalitetnijih mera za sektor voćarstva u narednom periodu.

"Želimo jasnu sliku"

- Država želi jasnu i realnu sliku stanja na terenu, jer su pouzdani podaci osnov za odgovornu agrarnu politiku. Naš cilj je da zaštitimo poljoprivrednike koji rade i proizvode, da obezbedimo pravičniju raspodelu podsticaja i da na osnovu stvarnog stanja na terenu planiramo buduće mere podrške. Srbija je zemlja maline i zato je važno da imamo tačne podatke o stanju zasada i realnim proizvodnim kapacitetima - poručio je Glamočić.

Monitoring će biti realizovan u narednom periodu u saradnji sa nadležnim službama na terenu, a dobijeni rezultati će se direktno koristiti za dalje unapređenje domaće agrarne politike.