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O ključnim pitanjima međunarodne ekonomije i globalnih geopolitičkih promena govoriće Džefri Saks, jedan od najpoznatijih savremenih ekonomista i stručnjaka za održivi razvoj, Branko Milanović, međunarodno priznati stručnjak za pitanja globalne nejednakosti i ekonomskih kretanja, i Stela Li, izvršna potpredsednica kompanije BYD i jedna od vodećih globalnih figura u industriji električnih vozila.

Njima će se pridružiti i uticajne ličnosti iz oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa, među kojima su Tijeri de Monbrijal, osnivač i izvršni predsednik Francuskog instituta za međunarodne odnose (Ifri) i predsednik Međunarodne konferencije o globalnoj politici (WPC), Lars-Hendrik Reler, osnivač i predsedavajući Berlinskog globalnog dijaloga i bivši glavni ekonomski savetnik nemačke kancelarke Angele Merkel, Vang Huijao, osnivač i predsednik Centra za Kinu i globalizaciju, Erik Li, predsednik kompanije Chengwei Capital i osnivač Pekinškog kluba za međunarodni dijalog, Džang Vejvej, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Fudan i direktor Kineskog instituta, kao i Tereza Čeng, generalna sekretarka Međunarodne organizacije za medijaciju (IOM).

Posebnu pažnju privući će razgovori o veštačkoj inteligenciji, tehnološkim inovacijama i energetskoj tranziciji, koje će predvoditi Kaj-Fu Li, jedan od vodećih svetskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, izvršni direktor kompanije 01.AI i predsednik kompanije Sinovation Ventures, Dejvid Gorodjanski, osnivač platforme TheDiplomat.AI, kao i Džang Čuanvej, predsednik kompanije Ming Yang Smart Energy, jednog od globalnih lidera u sektoru obnovljivih izvora energije.

Horizons Forum, koji zajednički organizuju Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) i Privredna komora Srbije, otvoriće prostor i za razgovor o temama od značaja za domaću privredu – novim modelima rasta, zelenoj tranziciji, digitalizaciji, razvoju inovacija, povezivanju tržišta i jačanju konkurentnosti.

Za domaću poslovnu zajednicu, istraživače, preduzetnike i donosioce odluka, Forum predstavlja priliku da se upoznaju sa međunarodnim iskustvima i sagledaju mogućnosti koje nove tehnologije, održivi razvoj i ekonomsko povezivanje donose Srbiji i regionu.

Učešće na Horizons Forumu je besplatno, a registracija se obavlja putem zvaničnog sajta scforum

2026.com. Zbog ograničenog kapaciteta, registracije podležu potvrdi organizatora.