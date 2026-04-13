Podaci HelloWorld sajta pokazuju da je potražnja za AI stručnjacima u 2025. godini porasla za više od 80% u poređenju sa 2024. Apsolutne brojke još uvek nisu visoke. Radi se o 347 oglasa u 2025. godini naspram 192 u 2024, ali dinamika rasta jasno pokazuje u kom smeru ide tržište.

Nije ovo samo lokalna pojava. Broj oglasa za AI pozicije na globalnom nivou raste kao jedna od najbrže rastućih kategorija, a plate zaposlenih koji poseduju AI veštine rastu dvostruko brže u poređenju sa industrijama koje su manje izložene ovoj tehnologiji. Srbija prati taj tok - sporije, ali sigurno, piše Infostud.

Celokupno IT tržište rada u 2025. godini beleži pad broja oglasa od oko 16% u odnosu na prethodnu godinu. U tom kontekstu, rast AI pozicija od više od 80% deluje još upečatljivije. Dok se IT tržište u celini postepeno smiruje na nižem nivou, AI segment ide u suprotnom smeru.

Ko traži AI stručnjake?

IT sektor i dalje drži primat, ali ono što menja sliku jesu sektori koji se pridružuju. Finansije i osiguranje duplirali su broj AI oglasa, a telekomunikacije su zabeležile višestruki rast. Domaće kompanije počinju da uvode AI u HR, analitiku i e-commerce, što znači da potražnja za ovim profilima polako izlazi iz okvira tehnoloških kompanija.

Na vrhu liste najtraženijih zanimanja su AI Engineer, Software Developer sa AI veštinama i ML Engineer - pozicije koje su godinu ranije gotovo i ne postojale na domaćem tržištu. Python ostaje stub AI razvoja, a sve veću ulogu preuzimaju profili vezani za analitiku podataka i poslovnu inteligenciju. Kompanije sve češće kombinuju tehničke zahteve sa poznavanjem cloud infrastrukture i sposobnošću primene modela u produkcijskom okruženju.

Kada je reč o iskustvu, dominiraju medior profili sa 57% svih AI oglasa, dok senior pozicije čine oko 32%. Junior oglasi zastupljeni su sa svega 6,6% - slično kao i na širem IT tržištu, što govori da kompanije traže ljude koji mogu odmah da isporuče rezultate.

Hibridni model rada beleži najizraženiji pomak, njegov udeo porastao je sa 11% na 22,5%. Remote rad ostaje dominantan, ali sa lagano opadajućim udelom. Beograd i Novi Sad beleže rast ponude, ali prilike postoje i van gradskih centara zahvaljujući fleksibilnim modelima rada.

Kolike su plate AI stručnjaka?

AI pozicije spadaju među platno najatraktivnije na celokupnom domaćem IT tržištu. Za senior IT pozicije u proseku nudilo se oko 4.600 evra mesečno, a senior AI profili redovno premašuju taj iznos, sa pojedinim pozicijama koje se penju i znatno više. Junior AI pozicije kreću se oko 1.000 evra, u rangu sa ostatkom IT tržišta, ali sa znatno boljim perspektivama rasta.

Prema Evropskoj komisiji, veštačka inteligencija će značajno doprineti automatizaciji ili transformaciji gotovo polovine postojećih zanimanja. Srbija je ove godine usvojila Strategiju razvoja veštačke inteligencije do 2030. godine, što znači da institucionalni okvir počinje da prati ono što tržište rada već pokazuje u praksi.

AI pozicije više nisu rezervisane za uski krug specijalizovanih oglasa, postaju sve prisutnije u standardnoj ponudi. Sve ukazuje na to da smo tek na početku tog trenda.