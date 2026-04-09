Beograd je ušao u intenzivan investicioni ciklus u oblasti parking infrastrukture, koji obuhvata više desetina projekata u različitim fazama realizacije. Od već otvorenih garaža i parkirališta do objekata u izgradnji i planiranih lokacija, grad pokušava da odgovori na dugogodišnji problem nedostatka parking mesta.

Ovaj talas ulaganja obuhvata period od 2024. do 2026. godine i po obimu predstavlja jedan od najvećih zahvata u ovoj oblasti u poslednjim decenijama.

Šta je već završeno i u funkciji

U prethodnom periodu otvoreno je više objekata koji su već u upotrebi i donose dodatni kapacitet u delovima grada gde je pritisak na parking najveći.

Podzemna garaža kod hale Pinki u Zemunu već je dostupna korisnicima i raspolaže sa 150 mesta. Na Novom Beogradu završena su nova parkirališta u blokovima 61, 62, 63 i 64, čime je obezbeđeno oko 440 novih mesta.

Paralelno su realizovani i manji projekti u različitim delovima grada, uključujući lokacije poput Vidin kapije, Banjice i prostora kod pijace Merkator. Uz dodatne intervencije na više punktova, ukupno je otvoreno još nekoliko stotina parking mesta.

Početkom 2026. godine upotrebnu dozvolu dobila je i nadzemna garaža u okviru kompleksa železničke stanice Beograd centar u Prokopu, čime je dodatno ojačan kapacitet u jednom od važnih saobraćajnih čvorišta.

Garaže koje su trenutno u izgradnji

Najveći deo investicionog ciklusa trenutno se nalazi u fazi izgradnje, sa projektima raspoređenim u centralnim gradskim zonama.

Garaža u Vlajkovićevoj ulici, u neposrednoj blizini Narodne skupštine, ulazi u završnu fazu radova. Reč je o objektu sa četiri podzemne etaže i skoro 300 parking mesta, uz planirano uređenje parka na površini iznad garaže.

Na Vračaru, u Skerlićevoj ulici, gradi se garaža ispod platoa kod Narodne biblioteke. Ovaj objekat sa tri podzemna nivoa i više od 350 mesta deo je šireg uređenja prostora oko Hrama Svetog Save i namenjen je kako stanarima, tako i posetiocima ovog dela grada.

Radovi su u toku i na Autokomandi, gde se gradi parkiralište sa oko 140 mesta, dok je u Savamali, kod hotela Bristol, započeta izgradnja jedne od najvećih podzemnih garaža u gradu. Ovaj objekat ima oko 450 mesta i planirano je da bude završen tokom 2026. godine.

Projekti koji su planirani, ali još nisu počeli

Pored objekata u izgradnji, deo projekata nalazi se u fazi planiranja, bez jasno definisanih rokova za početak radova.

Na Dorćolu je predviđena izgradnja podzemne garaže ispod pijace Bajloni, kao deo šire rekonstrukcije tog prostora. Još jedna garaža planirana je u okviru Sportskog centra 25. maj, takođe u ovom delu grada.

Za ove projekte za sada nisu objavljeni precizni rokovi, ali su deo šire strategije povećanja kapaciteta u centralnim gradskim zonama.

Kako se menja slika parkinga u Beogradu

Aktuelni projekti ukazuju na promenu pristupa u rešavanju problema parkiranja. Umesto pojedinačnih intervencija, grad razvija mrežu garaža i parkirališta raspoređenih u različitim zonama, posebno u delovima gde je pritisak najveći.