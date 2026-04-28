Slušaj vest

Gradnja "Smaragdnih visova" na Ozrenu i Devici ulazi u završnu fazu pripreme, a Sokobanja bi već krajem leta mogla da dobije novu turističku atrakciju, panoramski put dug oko 13,5 kilometara.

Radovi na projektu "Smaragdni visovi" planirani su na području planina Ozren i Devica, koje dominiraju okolinom Sokobanje i važe za jedne od najlepših prirodnih vidikovaca u ovom delu Srbije. Panoramska trasa trebalo bi da poveže više tačaka sa kojih se pruža pogled na kotlinu, šume i okolna sela, čime se dodatno valorizuje turistički potencijal ovog kraja.

Prema najavama, izvođač radova uvodi se u posao tokom ove nedelje, a rok za završetak projekta je oko 100 dana, što znači da bi nova atrakcija mogla biti spremna već tokom letnje sezone. Ideja je da put bude prilagođen turistima, sa mestima za zaustavljanje, fotografisanje i kraći boravak u prirodi.

Projekat "Smaragdni visovi" deo je šire strategije razvoja turizma u Sokobanji, koja poslednjih godina beleži rast posete zahvaljujući kombinaciji banjskog lečenja, čistog vazduha i planinskog okruženja. Očekuje se da će nova panoramska ruta dodatno privući ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora, ali i produžiti boravak turista u ovom kraju.

Biznis Kurir/24Sedam

