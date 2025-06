Usevi su trenutno dobro razvijeni, pa se i proizvođači i stručnjaci nadaju da će prinosi biti veći nego u poslednje tri do četiri godine . Ovog juna ratari su daleko zadovoljniji izgledom pšenice, nego što su bili prošle godine. Nadaju se da će ih vreme poslužiti i da će u žetvi ostvariti prinose koji će premašiti višegodišnji prosek.

- Na mojim parcelama usev odlično izgleda i obećava dobru žetvu , ali videćemo do kraja šta će biti. Očekujem prinos od oko 4 tone po jutru, a ne nekim parcelama možda i više . Samo da ne bude visokih temperatura da ne bi došlo do naglog sazrevanja pšenice. Ako žetva bude mogla da sačeka 1. jul biće dobro - kaže Milorad Klincov, poljoprivrednik iz Srpske Crnje.

- Ulaganja su bila velika, a pšenica je trenutno u dobrom stanju. Malo joj ova nagla toplota smeta, ali ništa strašno. Očekujem prinos oko 6 tona po hektaru . To je nešto više od proseka, jer smo imali padavine u maju. Ipak, videćemo šta će biti do žetve. Ja očekujem da skidanje počne krajem juna - objašnjava Nebojša Petkanić, ratar iz Elemira.

Pšenica je u pravo vreme dobila kišu

I stručnjaci kažu da ove godine pšenica mnogo više obećava nego što je to bilo lane, iako zimus nije delovalo da će biti tako .

- Pšenica možda u početku nije imala uslove za rast i razvoj kao godinu dana ranije, ali usevi sada jako lepo izgledaju. To je dokaz da je proizvodna godina duga i da se vremenski uslovi menjaju. Pšenica je dobro prezimela, nismo imali niske temperature . Tokom zime nije bilo toliko padavina, ali se situacija popravila u martu, aprilu i maju i to je doprinoelo da usevi izgledaju zaista dobro - kaže Zorica Rajačić iz PSS Zrenjanin.

Zaštita useva mora da se sprovede u pravom trenutku

Tokom 2025. dominantne bolesti na strnim žitima su bile one koje napadaju gornje spratove useva kao što su mrežasta i siva pegavost.

- Sugerisali smo proizvođačima koji su sejali pšenicu u ranijim rokovima setve da ne preduzimaju ništa, jer dolazi do sazrevanja biljaka i sušenja. Proizvođači koji su kasnije sejali i čija se pšenica nalazi u fazi mlečne zrelosti treba da pregledaju parcele i provere da li su vaši prisutne kako bi preduzeli neophodne mere - dodaje.

Koliko će se pšenice skinuti sa oko 50.000 hektara u Srednjem Banatu teško je procentiti u ovom trenutku, ali stručnjaci kažu da će rod sigurno biti veći nego što je to bilo poslednjih nekoliko godina.

- Za naš region je već godinama karakteristično da su varijacije u prinosima velike ne samo od atara do atara, već od parcele do parcele. I ove sezone će biti odstupanja i po nekoliko tona. To zavisi od primenjene agrotehnike, ali i padavina. Neki delovi su dobili manje padavina od drugih - objšanjava Zorica Rajačić iz PSS Zrenjanin.