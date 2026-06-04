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Sa željom da podigne svest javnosti o značaju pravilne izolacije, kako u procesu izgradnje objekata, tako i na polju energetske efikasnosti, zaštite od požara, zvučnog komfora, Udruženje od prvog dana aktivno učestvuje i sarađuje sa različitim institucijama u zemlji i Evropi. Udruženje je važan partner javnog sektora u procesu usaglašavanja regulative i približavanja te uključivanja naše zemlje u svetske i evropske tokove.

Tokom susreta sa medijima otvoreno je nekoliko zanimljivih tema - od uticaja energetske krize na sektor građevinarstva, preko promena regulative u Evropskoj uniji koje će direktno uticati i na Srbiju, do opasnosti koje prate ugradnju zapaljivih materijala pri energetskim sanacijama i novim vidovima izgradnje, kao i važnosti upotrebe ekoloških materijala.

Prema rečima Dušana Korunoskog, generalnog sekretara Udruženja, neophodno je da se sagledaju svi aspekti u procesu primene evropskih propisa u građevinarstvu, kako bi se energetske osobine objekata prilagodile najboljim postojećim praksama.

Sa druge strane, istaknuta je neophodnost opsežnih zahvata na energetskim sanacijama postojećih objekata, uz subvencionisanje od strane države koje se isplati već za nekoliko godina kroz uštedu energenata za grejanje i hlađenje. Projekti podrške i subvencija za energetsku sanaciju zgrada ne samo da štede energente u budućnosti i povećavaju vrednost nekretnina a i kvalitet života i zdravlja, već i doprinose novom zamahu ekonomije zemlje kroz efekat snažne industrije građevinarstva koja povlači razvoj drugih sektora privrede.

- Nepravilna sanacija i ugradnja gorivih, lošijih i jeftinijih izolacionih materijala, čega bi svi vlasnici objekata i stanova trebalo da budu svesni, može da proizvede i dugoročne posledice. Uvek krećemo od one najopasnije a to je požarna nebezbednost i brzo širenje vatre. Ali tu je i smanjenje vrednosti nekretnina, viša cena osiguranja i slično. Promena regulative, građevinskih propisa i pravilnika je ključna, kao i obezbeđivanje mehanizama za kontrolu izgrađenog i postupanja po propisima. Ekološka svojstva zgrada i zdravije stanovanje, kako se budemo dalje približavali Evropskoj uniji, a i svest u našoj zemlji krene da se menja, biće veoma važan aspekt za svakog novog vlasnika stana ili zgrade. Zato je važno da svi zajedno edukujemo i informišemo i stručnu i opštu javnost o svim navedenim segmentima u oblasti obnove i gradnje objekata - rekao je Korunoski.

Susretu sa novinarima prisustvovali su i predstavnici kompanija članica Udruženja: Knauf Insulation, URSA, Rockwool, Fibran i Thermowool.